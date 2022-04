Hver fjerde hundeeier vet ikke dette: – Overraskende

Den lovbestemte båndtvangen varer helt frem til 20. august.

Men en undersøkselse fra YouGov viser at mange ikke kjenner til båndtvangen, skriver kjæledyrbutikk-kjeden Musti i en pressemelding.

26 prosent av kjæledyreiere som er spurt, svarer at de ikke vet når båndtvangen er, og 17 prosent svarte feil på hvilke datoer det var.

– Å vite når det er båndtvang er en del av ansvaret det er å ha hund, sier Magda Nawrocka, hundeekspert i Musti, som undersøkelsen er gjort på vegne av.

Ekstra sårbart dyreliv

Årsaken til båndtvang-regelen er at dyrelivet er ekstra sårbart i båndtvangperioden da det er yngle- og hekketid.

– Det er enkelt å tenke seg at jakthunder kan ha interesse av å søke opp å jage fugler og annet vilt. Men selv små hunder har et iboende jaktinstinkt og kan dermed gjøre stor skade på for eksempel fuglereir som ligger på bakkenivå, skriver Norsk Kennel Klub i en pressemelding.

Samtidig kommer klubben med en oppfordring til landets kommuner om å vise ansvar og komme hundeeiere i møte ved å opprette egne friområder hvor hunder kan løpe uten bånd.

– Ikke godt nok

Nawrocka hos Musti er overrasket over at én av fire kjæledyreiere ikke vet når det er båndtvang.

– Nå nærmer påsken seg også, og flere skal opp på fjellet. At hunden lystrer deg og kommer når du roper, er ikke godt nok, sier Nawrocka, som har en mastergrad i dyrepleie fra Warsaw University of Lifescince.

Hun ber derfor hundeeiere om å huske å ta med båndet.

– Bruk gjerne et lengre bånd om du vil la hunden løpe litt friere, sier Nawrocka.