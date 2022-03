Julia (20) fant ikke noe tilsvarende i Trondheim – da startet hun opp selv

– Noen må tilby dette. På et eller annet tidspunkt må dette komme, sier Julia Antoniak at hun tenkte.

En TikTok-video fanget 20-åringens oppmerksomhet. Videoen var en reklamefilm for et «dessert to go»-konsept, forteller Antoniak.

– Herregud, hvor glad hadde jeg ikke vært om kjæresten kom med dette? Men han gidder ikke å stå flere timer på kjøkkenet, smelte tre typer sjokolade, kutte frukt og lage både vafler og minipannekaker på en finværsdag han, sier Antoniak og ler.

For det er greia: delebokser med ulikt desserttilbehør.

Deleboks-konsept

Nå starter Antoniak og samboeren derfor opp dessertbaren HappyBox Trondheim.

Fra 1. april leverer HappyBox via Wolt. I mai åpner de opp på Fossegrenda senter, og de planlegger å utvikle egen utkjøringstjeneste etter hvert.

Konseptet er enkelt. De vil tilby ulike desserter og kaker på boks. Signaturproduktet er en deleboks, med frukt, vafler og minipannekaker som kan dyppes i sjokolade.

– Jeg hadde ekstremt lyst på det selv, og så begynte jeg å lete, men det var ingen som hadde noe lignende. Da tenkte jeg at dette kunne være en grei idé. Noe så banalt egentlig, sier hun.

Tilfeldig at det ble Fossegrenda

Det er en stund siden hun fikk ideen. Men nye studier og innflytting i ny leilighet gjorde at det ble mye annet å tenke på.

– Så kom det en periode jeg var gørre lei av alt, da kom jeg på den videoen og startet prosessen med å begynne å se om dette kunne gå, sier Antoniak, som har som mål å få til å kombinere både studier og dessertbardrift.

Da hun var ung tenåring jobbet hun i en godteributikk som foreldrene drev på Byåsen butikksenter. Den erfaringen ga henne inspirasjon til å starte noe for seg selv.

Det er tilfeldig at det ble på Fossegrenda.

– Det var ikke mange passende lokaler som var tilgjengelig da vi var på utkikk. Vi er en takeaway-plass, og der når vi deler av byen med Wolt, og kunder når oss med buss og bil, med gratis parkering utenfor. Det er et lite senter, men du får skapt mye verdi på en liten plass, sier Antoniak.