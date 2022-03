Her åpner de i nye og større lokaler: – Det er blitt mer blest rundt denne delen av Midtbyen

I fem år har Spontan vinbar holdt sted i Jomfrugata i Midtbyen. Nå flytter de.

– Vi har vokst ut av lokalene våre, og vi er gira på å utvikle oss videre, og da trengte vi nye lokaler, sier kjøkkensjef og medeier, Fredrik Wickstrøm Engen.

Deres nye adresse blir Fjordgata 1, men med inngang fra Brattørveita.

Skiller ut i to avdelinger

Der blir det også en større uteservering med plass til 20 personer i krysset Brattørveita og Krambugata. Inne dobler de kapasiteten til å kunne ta imot om lag 100 personer.

– Det som er spennende, er at vi får egen vinbardel med eget kjøkken, slik at vi får rendyrket konseptet vårt mer. Så er vi heldige med at Olavskvartalet er pusset opp. Det er blitt mer blest rundt denne delen av Midtbyen, sier Engen som sier de også vil gi restaurantdelen et løft.

– Vi skal selvfølgelig beholde samme stilen. Det er nok med «fine dining» i byen. Vi er i mellomsjiktet og liker å leke oss. Det er ikke noen hvite duker her. Vi er «lowkey», og det skal vi fortsette å være, sier han.

Spontan stenger dørene i Jomfrugata 26. mars. Engen forteller at de sikter mot å åpne i begynnelsen av mai.

– Jeg har vært med på å åpne Spontan, så får meg er det utrolig spennende å se måten det vokser på. Det er stas å bygge noe nytt. Vi har allerede en kundebase som vi er veldig glade i, og vi ser veldig frem til å se dem i det nye lokalet, sier han, som legger til at de vil bruke april til å holde mat- og vinkurs og tilby catering.

Legger bort regel

I de større lokalene vil de øke fra seks til 10-12 ansatte, forteller Engen.

Til nå har også vinbaren vært nødt til å ha en regel om at du må betale for en 4-retters om du vil booke bord. Nå skal det bli enklere å booke og komme på drop-in i vinbaren når de skiller ut restaurantdelen.

– Vi kommer ikke til å ha noen minstebestilling i vinbaren. Da blir det mye lettere å være spontan, sier Engen.

– Du rakk å bruke ordspillet før meg …

– Tingen er at jeg må ta det først fordi jeg er så lei av at andre gjør det. Jeg hørte meg si det og begynte å hate meg selv, sier Engen og ler godt.