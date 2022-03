Nå må du være 18 år for å ta Botox

Frem til nå har kosmetiske injeksjoner, som «fillers» og sprøyter med Botox, kunne blitt utført av hvem som helst.

Tirsdag denne uka vedtok derimot Stortinget innstramminger i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven, skriver blant andre NRK.

Skal du sette en sprøyte i ansiktet til noen nå, må du være helsepersonell. Kompetansekravene blir også strengere.

I tillegg vedtok Stortinget at det skal være 18-årsgrense for slike kosmetiske injeksjoner. Nå må regjeringen endre aktuelle forskrifter slik at lovendringene kan tre i kraft.

