Elisabeth (27) har åpnet kjedens største butikk

I fjor høst flyttet dyrebutikken Musti på City Lade fra 2. etasje til den nyoppussede førsteetasjen ved kjøpesenteret.

Dette blir markert denne uken.

– Vi har det vi kaller reåpning av butikken torsdag, fredag og lørdag, sier Bjørnbeth.

NT24 omtalte saken først.

Største i Norge

Da butikken flyttet, økte de fra om lag 250 kvadratmeter til hele 700 kvadratmeter. Lokalet er fylt opp til reåpningen.

– Nå er vi den største Musti-butikken i Norge – hittil, sier Bjørnbeth.

27-åringen har vært sjef for dyrebutikken siden 2019. I dag er de seks ansatte på City Lade.

– Vi merker allerede at omsetninga har økt. Vi har mange flere kunder og mange flere som trenger hjelp, sier Bjørnbeth, som forteller at det nå skal være enklere for kunder å ta med seg dyrene sine til butikken.

– Aldri en kjedelig dag

Trondhjemmeren har selv hund og har jobbet mange år i servicebransjen før hun ble butikksjef i Musti. Med interesse for både folk og dyr, trives hun godt i jobben.

– Jeg er glad for å selge noe som jeg tror på, og som engasjerer meg. Det er noe annet enn hvis jeg skulle solgt klær. Dette gir meg veldig mye, sier Bjørnbeth.

Hun trives med å være sjef.

– Det er både utfordrende og artig på samme tid. Det krever ganske mye av deg. Du må håndtere salg, service, administrative oppgaver og personal. Det blir aldri en kjedelig dag på jobb. Du gjør veldig mye forskjellig, sier Bjørnbeth.