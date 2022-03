Her åpner nettbutikken sin første fysiske butikk i Trondheim

Butikken spesialiserer seg på festpyntgjenstander til ulike anledninger, som bursdager, babyshower, religiøse fester, Haloween og lignende.

Daglig leder Shad Barik bekrefter til Trd.by at de flytter inn på kjøpesenteret.

– Vi har i dag en godt etablert nettside. Nå ønsker vi å nå ut til flere, og vi var heldige å få mulighet hos City Lade til å åpne en fysisk butikk. Vi håper det skal bli flere etter hvert, sier Barik.

De har allerede begynt å rigge til i lokalet:

Syntes det var lite pynt

Nettbutikken Dinpynt.no ble lansert i 2019 og har lager på Moholt.

– Jeg fant ut at veldig mange her i Trondheim ville ha pynt til arrangementer, men det var ikke så mange som drev med pynt her i byen. Da kom ideen om å starte og åpne selv. Det var kun meg først, men etter hvert ble behovet større og større, og da ansatte jeg tre superflinke personer på laget, sier Barik.

Dinpynt vil ligge i 2. etasje i de gamle lokalene til Sjokoladebutikken som tidligere lå der.

Der sikter de mot å åpne senest 1. april, sier Barik, men som ikke utelukker at det kan skje tidligere

Har lenge samarbeidet

– Vi venter på varer som kommer fra utlandet. Jo raskere de kommer, jo raskere kan vi åpne, sier hun.

– Dette er noe helt nytt for oss. Vi gleder oss, sier Barik.

Dinpynt har lenge vært en samarbeidspartner til City Lade, forteller senterleder Kine Marie Øie.

– De leverer ballonger og annen pynt når vi rigger City Lade til fest. Nå får hele Trondheim mulighet til å se og handle fra deres brede sortiment til bryllup, konfirmasjon, dåp eller annen hyggelig feiring, sier hun.