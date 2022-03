Stor økning i unges bruk av antidepressiver

Målt i prosent er økningen størst i aldersgruppen 15–19 år, med en økning på 30 prosent. Det er godt over 8.000 tenåringer i denne aldersgruppen som bruker slike legemidler.

Økningen er størst i aldersgruppen 30–34 år målt i rene døgndoser. For denne gruppen er økningen 19 prosent fra 2019 til 2021.

Flere unge sliter med søvnen og bruker sovemedisiner Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer, og det har vært en dobling i sovemedisinbruken blant dem mellom 15 og 24 år.

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekerforeningen sier det ikke er mulig å slå fast at økningen henger sammen med pandemien og tiltak.

– Men jeg synes det er naturlig å stille spørsmål ved økningen. Det er opplagt noe forskere og helsemyndigheter bør være opptatt av å følge opp, sier Andresen.

Bruken av antidepressiver er vesentlig større i de eldre aldersgruppene. Der har veksten vært på et par prosent, mens den for alle under 40 år har vært på over 10 prosent de siste to årene.

