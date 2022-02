Kun et halvt døgn etter påmeldingen fikk Ida (26) Miss Norway-beskjeden: – Det skjedde veldig fort. Jeg ble litt satt ut

Timene tikket mot søknadsfristens slutt. 26-åringen fra Ranheim hadde tidligere i uka fått en lenke tilsendt av en kompis: påmelding til Miss Norway 2022.

17-åringer åpner vintage-butikk i Trondheim: – Det blir eksklusivt Det startet som en ide og et skoleprosjekt i valgfaget entreprenørskap på Heimdal videregående skole.

Hun tenkte ikke stort om det da. Men da hun tok en ny titt noen dager senere, var fristen i ferd med å gå ut. Sent på kvelden meldte hun seg på. Allerede fredag morgen fikk hun beskjed om at hun var med til semifinalen.

– Det skjedde veldig fort. Jeg ble litt satt ut av at jeg kom videre. Det er noe helt nytt for meg. Jeg tror det blir veldig artig, sier Hauan.

– Det blir gnagsår og vonde føtter

Hauan har jobbet som modell helt siden hun var 14 år. Først i modellbyåret TrendModels, senere VLVT Models.

Det hadde hun kanskje ikke gjort om skolen hennes ikke hadde en så fin korpsuniform.

– Jeg spilte i korps i 11 år. Da jeg bestemte meg for å slutte, ville moren min ta meg med på «photoshoot» fordi hun syntes uniformen var så fin. Da sa fotografen at jeg var fotogen og sånn, sier Hauan, hvorpå fotografen rådet henne til å søke seg inn til et modellbyrå.

I dag tar hun noen modelloppdrag her og der. Enn så lenge jobber hun også som veileder innen rus og psykisk helse, ved Kongshaugen Arbeid og kompetanse i Malvik.

– Jeg har en fantastisk jobb nå, men det hadde vært magisk å jobbe som modell på heltid, sier Hauan på spørsmål om det er drømmen.

I Miss Norway-løpet er det det neste som står på skjema Catwalk-kurs i Oslo.

– Jeg håper at det kommer til å gå bra. Jeg har ikke gått så voldsomt mye på høye heler før. Jeg regner med det blir gnagsår og vonde føtter. Men jeg ser veldig frem til å lære å gå ordentlig i høye heler. Jeg går mest i sneakers, sier Hauan og ler.

Må skaffe seg poeng

– Miss Norway er jo en skjønnhetskonkurranse. Det er mye snakk om kropp i dagens samfunn. Hvordan passer denne konkurransen inn i debattene om kroppspress?

– Nå er det ikke noen høydekrav lenger, og industrien blir mer og mer åpen for alle slags typer kropper. Det er kjempebra og noe jeg vil være med å fremme. Det er absolutt på bedringens vei, og det synes jeg kjempefint, sier Hauan.

For å kvalifisere seg til finalen, må semifinalistene være aktive på sin egen Miss Norway-blogg. I tillegg handler det om å få sponsorer, drive med frivillig arbeid og engasjere seg. Slik får de poeng som kan avgjøre om de kommer seg videre til finalen.

Hauan sier hun får mye støtte fra familie, nære og kjente.

– De ble veldig overrasket over at jeg ble med på dette, de synes det er kjempeartig. Jeg får masse støtte. Semifinalen er ikke før i 30. april, men da smeller det, sier Hauan.