Åpner bakst- og burgerplass i ærverdige lokaler i Trondheim: – Det skal være litt sjel

Snart vil den gamle stasjonen dufte av burger og kanelboller når Skansen bakst og burgers åpner.

Sjekk oversikten: Dette er takeaway-favorittene i Trondheim Trondhjemmere er glad i pizza og burger på døren.

– Vi blir en enkel kafé – langt ifra en restaurant – men vi skal være en fin og bra kafé, sier mannen bak, Erik Strøm, som også er daglig leder for stasjonskafeen på Heimdal.

Vil få folk til Ila

Han forteller at han har siklet på det ærverdige lokalet i en fire års tid. Plutselig ble det ledig. Og Strøm tok det med begge hender.

– Den her siden av byen trenger flere puber, restauranter og kafeer, slik at folk ikke bare går fra Ila og inn til byen, men at folk også kan gå fra byen og til Ila. Det tror jeg er veldig viktig for dem som bor er her, sier Strøm.

Som navnet avslører, vil de servere bakervarer og burgere.

Sitteplasser inne og ute

Strøm forteller at de har brukt mye tid på å finne riktige utsmykninger innvendig. Alt er enten hentet fra rundt omkring i Trondheim eller snekret selv.

– Vi bruker Trondheim som interiør. Det skal være litt sjel, sier Strøm.

Det vil bli 30 sitteplasser inne og 50 til 60 sitteplasser ute, ifølge Strøm.

– Bruk byen

Trondheim er en matby, sier kafégründeren, som håper folk tar i bruk byen.

– Vi har kokker i verdensklasse. Vi skal være stolt over at vi har så mye mangfold her; bruk byen, bruk restaurantene, bruk kafeene. Frekventer litt! Vi er best i landet når det gjelder servering i landet, mener Strøm.