Nye butikker og spisesteder popper opp: – Hele gata kommer virkelig til å blomstre

Det rører seg i Thomas Angells gate. Mye.

Trd.by skrev nylig om Mitt Skattekammer som har åpnet ny butikk i gata. Skjønnhetssalongen MY Beauty Health har åpnet i bygget til Reimers. Nærmere Søndre gate vil Koie Ramen snart åpne – bare for å nevne noen.

Så har vi Conzept som åpnet ikke mindre enn to nye butikker i Thomas Angells gate (MN24) – med én ukes mellomrom – i slutten av januar.

– Vi satser, og vi har ståltro på Midtbyen, sier Anita Strandheim, som sammen med ektemannen Roger Strandheim eier og driver de to Conzept-butikkene i tillegg til Sisters på Solsiden.

Masse nytt kommer

Daglig leder i Midtbyen Management, Kirsten Schultz, ser optimistisk fremover etter en pandemi som tømte byen for folk.

– Det har vært en tøff, men lærerik periode for handelsstanden. Noen har forsvunnet ut, men det har vært mange flinke aktører som har stått klare til å ta over butikklokaler, og som har gjort det veldig bra under den vanskelige perioden, sier Schultz og fortsetter:

– Det skjer mer i Thomas Angells gate. Hele gata kommer virkelig til å blomstre, sier hun.

H2 skal utvide. Det er planlagt et boutiquehotell i gata. Bertoni flytter inn i nytt hjørnelokale. Som nevnt kommer Koie Ramen. I krysset til Jomfrugata, i det gamle Bikbok-lokalet, vil det tyske bakeriet Backstube flytte inn.

– Det kommer nye spisesteder, det kommer nye butikker, og butikker utvider. Det er en utrolig positiv utvikling. Vi synes det er kjempebra og kjempespennende, sier Schultz.

– Handelsaktører og unike butikker er veldig viktig å ha i bunn. Det er kjempeviktig. Uten dem ville ikke byen vært så levende, sier hun.

Røper sommerplaner

Da bussholdeplassene i Munkegata forsvant, tok Midtbyen grep. De fargerike paraplyene kom på plass. Benker ble utplassert, og det ble mer grønt.

Det ga effekt, ifølge Schultz, og folk tok i bruk gata selv om veiene fra holdeplassene ble annerledes.

Nå har Midtbyen planer for den andre enden av Thomas Angells gate.

– Der kommer det en sommerdekorasjon. Der har vi planene klare. Vi vil pynte hele gata, røper Schultz uten å kunne si så mye mer.