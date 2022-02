Det nye Studentersamfundet: Må avblåse åpningsfest under Uka

Det nye og moderne tilbygget til Studentersamfundet skal bygges. Nylig økte prislappen opp til 245 millioner kroner.

Nå må studentene også vente lenger før det står ferdig.

Det nye Studentersamfundet: Prisen øker betraktelig Samfundets største vedtak på over 70 år blir dyrere.

Etterslep

Studentavisen Under dusken skriver at byggeperioden er blitt utvidet med et halvt år. Byggestart skal bli nå i mars.

– Vi sitter nå i kontraktsforhandlinger med entreprenørene, og derfor har vi mye sikrere informasjon enn tidligere. Budsjettet har økt med 45 millioner, og nå vet vi også mer om framdrifta, sier Samfundet-leder Fredrik Engelschiøn Akre til avisen.

Årsaken er ifølge Akre leveringstider, som følge av koronapandemien. Det er etterslep i materialproduksjonen hos underleverandørene.

Går glipp av Uka-23

Akre sier til Under dusken at nybygget etter planen nå vil stå klart til semesterstart i 2024.

Dermed får de ikke ha åpningsfest under Uka-23, som først var planen.

– Jeg tenker at vi er 111 år gamle. En utsettelse på ett semester er kjipt, men det greier vi, sier Akre til studentavisen.