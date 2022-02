Da Frode startet sitt nye selskap i Trondheim, ble han overrasket: – Fikk høre at vi er vågale

Frode Venås fra Heimdal var utdannet elektriker og jobbet i flere år som det. Det var før han i 2011 landet seg jobb i oljebransjen. Men oljekrisa gjorde at han som så mange andre, måtte forlate den.

Hele tiden hadde han en gründer i magen.

I 2018 ville gründeren ut. I januar 2019 var Trondheim Lys født. Etter oppstart i egen garasje på Heimdal, via et bittelite kontor på Lade, ble lys- og lampebedriften til slutt etablert på Tunga.

Trondheim Lys De beskriver seg selv som en produktleverandør av egen merkevare innenfor lys og belysningsmateriell til proffbransjen.

Selskapet opererer på lik måte som en grossist, i tillegg til at de prosjekterer og håndterer spesialoppdrag. Kilde: Trondheim Lys

Men så kom en helt ny utfordring: koronapandemien.

– Det har vært veldig mye motstand, og vi fikk høre av mange kunder og leverandører at vi var vågale som turte å begi oss ut i et så etablert marked, sier Venås, som samtidig er pappa med delt omsorg.

Var ikke som forventet

– Jeg har selv to små barn. Et småbarnsliv er ikke alltid optimalt når man er grunder og enslig far, sier han.

Koronaen kom like ubeleilig for firmaet som for de fleste andre. Det ble mange utfordringer i ei tid med forsinkelser og økte kostnader.

Men koronaen var ikke alt. Venås ble overrasket over å få slengt mot seg flere dystre spådommer i møter med mulige kunder.

– Nei, det var harde slag. Å få nei etter nei etter nei var ikke som vi forventet. I tillegg til pandemi ble det en påkjenning. Vi prøvde bare å holde motet oppe og fortsette å promotere oss selv, sier han.

Noen lykkeønskninger ble det, og Venås hadde stor tro på at han hadde noe å komme med.

– Jeg hadde god kompetanse fra elektrikerbransjen. Og jeg så helt klart forbedringer med bransjen, som hvordan det jobbes og kan effektiveres, og hvordan produktene kan utvikles videre, sier 33-åringen.

Nær utbrent – så snudde det

Så snudde det. Fra underskudd i 2020 har pilene pekt oppover for det lokale lysfirmaet i Trondheim i 2021, forteller Venås.

– Nå har vi fått på plass noen større prosjektavtaler med større kunder. Vi ser en veldig positiv utvikling, sier han om Trondheim Lys, som også fører egne merkevarer og lysprodukter som de får produsert på en fabrikk i Kina.

– Det har krevd veldig mye jobbing på veien, spesielt med leverandør på eget merkevare. Det har vært lange dager, og i perioder har det vært en balansegang mellom å være utbrent og ikke. Så blir man mer kjent med seg selv og klarer å regulere seg selv, men det har vært tøft, sier Venås.

– Nå er vi på oppsiden og går lysere tider i møte, sier eks-elektrikeren.