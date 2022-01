Kimmy og Lena starter opp helt ny salong i Midtbyen: – Skjønnhet og velvære hjalp oss gjennom kreften

I loftsetasjen i Thomas Angells gate 18 er renoveringen i gang. Her står de to kusinene, gründerne og kreftoverleverne, Kimmy (36) og Lena Tran (24), i full sving.

I samme bygg som Reimers vil de starte skjønnhets- og velværesalongen MY Beauty & Health.

– Det startet med at vi begge har vært gjennom kreften. Vi tenkte at vi ikke kunne parkere oss selv. Vi er unge kreftoverlevere, sier Kimmy.

– Vi har alltid brent for skjønnhet og velvære, og det føler vi har hjulpet oss gjennom kreften; å kunne se oss selv i speilet og føle oss bra. Det hjelper, fortsetter hun.

– Du mister identiteten din

Både Kimmy og Lena fikk kreft i ung alder, som henholdsvis 24-åring og 22-åring. Trd.by har tidligere skrevet om Lena, som måtte ligge på isolat på sykehus i Bergen i 2020 som følge av sykdommen.

Ingen av dem kan si seg helt friske fra kreften ennå. Og de har begge vært gjennom sterke behandlinger.

– Du mister hår og bryn. Du mister identiteten din, sier Lena.

– Selvfølgelig har det vært tungt, men nå kjenner vi at det er givende å dele det vi opplevde og gi noe tilbake. Derfor har vi lyst til å åpne en salong hvor vi kan utføre de tingene vi brenner for, sier Kimmy, og forteller at de er i dialog med organisasjonene Kreftforeningen og Ung kreft om å samarbeide.

Begge to er sertifiserte for å gjøre behandlinger som microblading, negler, vipper og hudpleie. Kimmy har i tillegg utdanning innen helse.

– Til dem som ikke har de neglene, hårene og brynene som de hadde, kan vi tilby alt fra rekonstruksjon og design av bryn, vippeforlengelse, -bøy og hudpleie til tips og råd for tilpasning av parykker, slik at de kan føle seg bra selv om de går gjennom noe som er tøft og alvorlig, sier Kimmy.

– Det handler ikke om å være jålete, men bare om å føle seg vel, sier Lena.

Marmor og gull

MY Beauty & Health skal åpne i løpet av februar. Selv om de har den bakgrunnen som de har, og salongen vil være et nytt tilbud for dem som har gått gjennom det samme, håper de å nå ut til alle aldre, kjønn og bakgrunner.

Kimmy forteller at lokalene skal bli moderne, trendy og få et Instagram-vennlig uttrykk.

– Det blir veldig lyst og fint. Mye marmor, gull, beige og hvit. Vi har alle planene klare. Alt av visittkort, dørskilt, logo og alt er klart. Nå er det bare å sette opp, sier Kimmy.