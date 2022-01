Hun er ny ukesjef: – Det er litt crazy. Det har ikke helt sunket inn

– Det er litt crazy. Det har ikke helt sunket inn. Det er et stort og viktig verv, men først og fremst veldig spennende, sier Bøckman til Trd.by.

Onsdag kveld ble hun valgt som ny Ukesjef av forsamlingen i Storsalen på Studentersamfundet.

Bøckman blir den 53. ukesjefen. Uka er blitt arrangert i over 100 år.

– Kan ikke sammenlignes

Innen Uka-23 arrangeres neste år håper Bøckman at flere vil føle eierskap over og føle seg inkludert i Uka.

Det er hennes viktigste sak som ny Ukesjef.

– Jeg synes det er synd at noen aldri opplever det jeg synes er kult med studenttiden. Jeg håper å kunne gi dem en liten smakebit, sier Bøckman.

– Jeg tro mange kan ha falt ifra nå som det har vært så lite som har skjedd, sier hun.

Bøckman er fra Hasle i Oslo og kom til Trondheim for halvannet år siden. Hun studerer ingeniørvitenskap og IKT, og under Uka-21 var hun Vertskapssjef i Dødens dal og ledet en gjeng på 130 personer.

47 menn – fem kvinner

21-åringen er spent før hun tar fatt på Ukesjef-rollen.

– Jeg tror ikke det finnes noe verv som Ukesjef kan sammenlignes med. Du får muligheten til å skape så sykt mye kult fra bunnen av. Det blir veldig bra, sier Bøckman.

Hun blir den femte kvinnelige ukesjefen – tre av dem på denne siden av 2000 tallet. Resten av de 47 tidligere Ukesjefene har vært menn. Det tenker ikke den nyvalgte sjefen noe særlig på.

– Det er kanskje et lite bilde på et skifte, men jeg har ikke tenkt veldig over kvinneandelen, sier Bøckman.