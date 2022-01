Gründerne startet opp i garasjen i Trondheim – så tok det av: – Hvordan vi klarte å få plass, skjønner jeg ikke

– Vi er ikke alene, for å si det sånn. Det er veldig tydelig. Det finnes andre som oss, sier Marius Homnes (29).

Gründerne Lars Henrik With (35) og Homnes lurte på om verden hadde nok nerder til at deres idé skulle være noe å satse på.

Nå forteller Homnes at det i alle fall er nok nerder til at de ble tvunget til å flytte ut av garasjen de startet opp i, i fjor sommer.

Nå har nettbutikken Supernerds flyttet inn i et ordentlig lager, på baksiden i Industriveien 5 på Heimdal.

– Vi satte oss rolige, kortsiktige mål, som blant annet å flytte til et annet lager innen tre år. Vi har knust treårsmålet vårt på knapt et halvt år. Vi er overveldet over responsen. Det har vært skikkelig artig, sier Homnes.

– Hvordan vi klarte å få plass, skjønner jeg ikke

Kompisene With og Homnes var begge glad i gaming, nerdeting, superhelter og fantasy, men slet med å finne kule ting. Det ble til at de startet opp nettbutikken Supernerds i juni i fjor.

Kjente merkenavn som Zelda, Pokémon, Minecraft, Fortnite og Call of Duty, T-skjorter, capser, bamser, nøkkelringer og klistremerker fylte nettsiden – og inntil i desember Withs garasje.

– Vi hadde rundt 300 produkter da vi «launchet» butikken. Vi syntes det var ganske «gutsy». Så har ting ballet litt på seg utover høsten og vinteren. Vi måtte begynne å flytte varer inn på loftet og til Lars sin svigermor, sier Homnes.

Garasjen var om lag 15-20 kvadratmeter, ifølge Homnes. Lageret de nå har flyttet inn i på Heimdal, er det tidoble – om lag 150 kvadratmeter. 300 produkter er blitt til 1000.

– Hvordan vi klarte å få plass i garasjen, skjønner jeg ikke. Vi måtte kravle langs eskene på loftet, sier Homnes.

Men det er ikke bare lagring i garasje Supernerds har måttet slutte med. Like før jul innså de at å levere folks bestillinger via post i butikk kanskje ikke var det mest praktiske.

– Da vi møtte opp på Rema 1000 Stavset med seks fulle handlevogner, skjønte vi at vi måtte slutte med det. Nå leverer vi direkte til postterminalen. Vi var ikke klar over at vi kunne det. Det sier litt om hvor ferske vi var på dette, sier Homnes.

Har «hårete» mål om fysisk butikk i 2022

På grunn av jobb har With overlatt sitt ansvar til kjæresten, Marianne Naust (36). Samtidig er Supernerds fortsatt en sidejobb, Homnes kombinerer jobben med nettstudier for å bli dataingeniør.

– Vi ønsker etter hvert å ha det som et levebrød, men fokus akkurat nå er å få selve butikken til å stå på egne bein og få et vareutvalg som kundene kan sette enda mer pris på, sier Homnes, og lanserer «hårete» mål om fysiske butikker – kanskje allerede i 2022.

– Vi tror dette er en perfekt gavebutikk på ethvert kjøpesenter. Vi ser for oss en kul butikk, som når foreldre skal dra med seg ungene på for eksempel City Syd, så: «Ok, det er greit, vi drar innom Supernerds, da blir det ikke så kjedelig,» sier Homnes.

Men foreløpig er det ikke mye betalt, men på sikt håper de å kunne ansette noen og skape arbeidsplasser.

– Vi prøver å være gjennomtenkte og tar kalkulerte risikoer, sier Homnes.