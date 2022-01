Dette er takeaway-favorittene i Trondheim

Både blå og rosa sykkelbud har hatt mye å henge fingrene i under pandemiåret 2021.

Koronaen har ført til at folk har holdt seg hjemme og borte fra spiseriene. Da har kanskje takeaway vært løsningen.

Wolf og Foodora har tjent godt på det.

De valgte å holde åpent tross skjenkeforbudet: – Det er svart for bransjen vår Café Grafen, Sot bar, Olivia og Jimi's Diner er blant stedene som har valgt å ikke stenge helt ned, tross de siste koronarestriksjonene.

Dette er restaurantene i Trondheim som fikk flest bestillinger gjennom de populære leveringstjenestene i 2021.

Foodora-favorittene

Foodora oppgir listen i tilfeldig rekkefølge. Ifølge Foodora-sjef Elisabeth Myhre er kampen om topp-plasseringene harde.

– Det er veldig tett i toppen i Trondheim. Det er tydelig at det er mange restauranter som er godt rustet i kampen om å mette kundene. Topplisten endres ofte fra måned til måned, men ser vi på 2021 som helhet, er det noen restauranter som peker seg ut, sier Myhre.

Slik er lista hos Foodora (topp fem):

Pizza Roma

McDonald's Trondheim Torg

Sesam

Fresh Fastfood Solsiden

Sesam Solsiden

For mange restauranter har 2021 vært et helt spesielt år, med nedstenginger og tomme bord. Det er noe også Foodora har lagt merke til.

– Vi er veldig klar over at vi har fått spille en avgjørende rolle og vært en livslinje for veldig mange av våre partnere i år. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til sammen. I snitt har vi hatt over 100 prosent økning i antall bestillinger i Trondheim. Det er ikke til å legge skjul på at ståpåviljen jeg møter i restaurantbransjen i Trondheim inspirerer.

Wolt-favorittene

Trd.by har også spurt Wolt om sin liste over de mest populære stedene i Trondheim i appen deres.

Topplista hos Wolt har flere ulike innslag. Her er det både sushi, annen asiatisk, pizza, burger, fritert kylling og grillmat på lista. Wolt oppgir også i tilfeldig rekkefølge.

Slik er lista hos Wolt (topp ti):

Fly Chicken Trondheim

Grano

Sushime

Bangkok Cafe

SuperHero Burger Olav Tryggvasons gt.

Oska Pizzeria

Una Solsiden

Kona Bar & Restaurant Midtbyen

Graffi Grill Solsiden

Mong Sushi Take Away

Daglig leder i Wolt, Elisabeth Stenersen, sier at også de har merket at flere nordmenn bestilte middagen hjem på døren.

– 2021 var et bra år for Wolt Norge, og vi hadde nærmere en firedobling i størrelse i antall ordrer sammenlignet med året før, sier daglig leder i Wolt, Elisabeth Stenersen.