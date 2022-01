De våger ikke legge ferieplaner: – Lært å ha ingen forventninger

Nesten 70 prosent mener at reiseplanene i ferien for 2022 i stor grad påvirkes av koronasituasjonen, ifølge undersøkelsen Virke Reisepuls, som er gjennomført av Opinion på vegne av Virke.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Undersøkelsen ble gjort rett før de nye koronarestriksjonene kom i desember.

Trd.by spurte folk på gata hva de tenker nå.

– Vi har ikke noe håndfast i det hele tatt, bare tenkt på hva som kunne vært gøy. Men det er grenser på hvor mye man kan planlegge, sier Brage Lytskjold (25), som Trd.by møter på Solsiden sammen med kjæresten, Mina Bathen (25).

– Hvis det går an å reise er det nok fare for at det blir utlandet, sier Bathen.

Lært å ha ingen forventinger

Frida Sølyst (19) håper på å kunne få reise og treffe venner etter eksamen, men sier koronaen påvirker planlegginga ved at det nettopp ikke blir så mye planlegging.

– Jeg vet bare at jeg skal jobbe. Jeg har kjøpt festivalbilletter, men er det noe korona har lært meg, er det at du ikke skal ha noen forventinger i det hele tatt, sier hun.

To internasjonale studenter som nøt skøyteisen på Solsiden, håper på å få kunne reise hjem. Gonzalo Sentana (36) er fra Argentina og Alevtina Roshchina (24) er fra Russland.

– Jeg tenker at til sommeren, og til og med til våren, vil det bli mye bedre. Jeg tror de nye variantene av koronaviruset ikke vil være like mye til bry som de eldre variantene, sier Sentana.

– Ja, forhåpentlig vil jeg få muligheten til å reise hjem, for det fikk jeg ikke sist. Jeg tror situasjonen vil forbedre seg, sier Roshchina.

Smitte og vaksinering påvirker

I Virke Reisepuls svarer 8 av 10 at smittesituasjonen på destinasjonen er viktig for om de reiser. 7 av 10 melder at smittesituasjonen i Norge er styrende for hvor de drar på ferie.

– Høsten 2021 bar preg av en svak optimisme rundt nordmenns utenlandsreiser, men som en konsekvens av restriksjoner og tiltak knyttet til omikronviruset har optimismen snudd. Våre medlemmer i reiselivsbransjen melder om full bestillingsstopp på utenlandsreiser etter 13. desember, sier kommunikasjonssjef i hovedorganisasjonen Virke, Maria Østerhus Lobo, i en pressemelding.

I undersøkelsen kommer det også frem at det er flere faktorer som spiller inn når folk vurderer å bestille utenlandstur.

– Gode avbestillingsmuligheter er viktig for oss når vi bestiller reiser. Vi opplever fortsatt situasjonen i dag og frem i tid som såpass usikker at vi vil ha avbestillingsforsikringen i bakhånd, sier Lobo i meldingen.

– Videre er lav smitte i destinasjonslandet og at de selv har tatt vaksine er med på å øke sannsynligheten for å bestille reiser til utlandet i år, fortsetter Lobo.

Karantene i destinasjonslandet og i Norge ved hjemkomst er det flest mener vil redusere sannsynligheten for å bestille utenlandsreiser.