Nå er det klart hvor mye Pepperkakebyen samlet inn: – Veldig imponert over summen

– Det har gått veldig bra. Jeg ble veldig nervøs med tanke på restriksjonene og sånne ting, og som jeg sa tidligere, ble det en nedgang, men fortsatt ganske bra tall i romjula og rundt juleaften, sier Ziara Magallon (27), prosjektleder for utstillingen.

Til tross for høye smittetall og nye koronarestriksjoner midtveis i desember, er verdalingen fornøyd med tallene.

Fra 1. desember til 31. desember holdt Pepperkakebyen i Trondheim åpent i kjelleren på Byhaven.

Alt overskuddet til St. Olavs

Det var Magallon som hadde oppgaven med å styre byen, hvor små og store «turister» var velkommen og «innbyggere» opplevde å bli spist opp av barn.

På nyåret er det blitt klart hvor mye overskuddet ble på. Alt skulle gå til avdelingen «Barn kreft- og blodsykdommer» ved St. Olavs hospital.

– Det skal til en fin sak, da har det ikke noe å si om det er 10, 40, 50 eller 100 000. Det viktigste er at det går til en fin sak, sier Magallon.

– Det er en utrolig viktig sak, og det føles enda viktigere under koronatider. I hverdagen vår må vi gå med munnbind og ditt og datt, og tenker kanskje ikke over dem som faktisk har det litt vanskeligere. Dette er en fin påminnelse om at det kanskje er slitsomt nå, men vi har i alle fall muligheten til å ta på oss munnbind og gå på butikken .... ja, hvis de blir smittet, går det skikkelig galt, sier 27-åringen.

– Veldig imponert

Mandag troppet Magallon og administrerende direktør i Midtbyen management, Gretha Bakken, opp med sjekken på Kvinne-barn-senteret.

Summen endte opp på 42.000 kroner.

Solrunn Pettersen som tok imot sjekken, ble overrasket over beløpet.

– Jeg er veldig imponert over summen og er takknemlig for at vi kan bruke disse pengene til barna på avdelingen vår, sa Solrunn Pettersen, leder for sykehusbarnehagen på St. Olavs hospital, under overrekkelsen.

Det er kun private givere som er grunnlaget når hun skal handle inn gaver til barna, forteller Pettersen. Det kan være alt fra en liten ring etter blodprøve til lego.

– Dette blir det mye glede av, sa Pettersen.