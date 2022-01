De valgte å holde åpent tross skjenkeforbudet: – Det er svart for bransjen vår

Etter at nasjonal skjenkestopp ble innført i midten av desember har nødvendigheten av det blitt kraftig debattert.

Blant dem som ble rammet, var serveringsstedene. Og skjenkestopp er merkbart, forteller Pål Espen Halvorsen, daglig leder hos nye Cafe Grafen i Mercurgården.

– På generelt grunnlag: Det er svart for bransjen vår, sier Halvorsen.

Totalforvandlet spisested i Midtbyen slår an hos yngre Etter en myk åpning opplever Pål Espen Halvorsen fullbookede dager i det gamle lokalet til Tulla Fischer.

Han sier han ikke ser problemet ved om en gjest velger seg et glass vin eller cola til lunsj, så lenge de forholder seg til avstander og regler.

– Jeg har full forståelse for at man stenger tidligere på kvelden og ikke ønsker nattklubblivet og mingling. Hadde vi stengt skjenkinga ni om kvelden, så kunne i hvert fall de som har rene restauranter klart å holde hjulene i gang og folk kunne gått ut og spist og kost seg i trygge omgivelser, sier Halvorsen.

– K unne likeså godt stengt oss

Med unntak av i romjulen med mange avbestillinger, har Cafe Grafen valgt å holde åpent. De har også avstått fra å permittere ansatte, sier Halvorsen, som retter skyts mot myndighetene.

– De sier at: «Vi stenger dere ikke, men dere får ikke selge det dere lever av.» I utgangspunktet stenger de oss, sier Halvorsen.

Han frykter ringvirkningene, konkurser og at folk skal forsvinne.

– Vi er allerede presset med tanke på å få tak i dyktig personell fordi folk rett og slett har valgt å gjøre noe annet under pandemien. Jeg synes det er feigt av regjeringa og ta skjenkinga. Da kunne de likeså godt stengt oss. Da kunne de sagt at: «Nå stenger vi bransjen deres og kompenserer dere for de utgiftene dere har.» Da hadde det vært greit, sier Halvorsen.

Ikke nok med takeaway

– Jeg håper virkelig de opphever den så fort som mulig. For vår del er det svært viktig, sier kjedeleder for Sot bar og burger, Simen Heier Torgersen.

Som motmiddel har de satset hardt på takeaway, men Torgersen forteller at de har merket et kraftig innhugg i omsetninga.

– Vi ser en umiddelbar effekt hver gang skjenkeforbud innføres, sier han.

– Folk er opptatt av hele opplevelsen når de går ut. Det blir ikke det samme når du skal ut og drikke tre pils og ta deg en burger, men må droppe pilsen, sier Torgersen.

– Langt fra normalt

Jimi's Diner ved Byhaven i Nordre gate sier muligheten for å søke om lønnsstøtte hjalp dem til å velge å holde åpent.

– Det koster mye å stenge ned og begynne med permitteringer, sier daglig leder og eier Stig Riber.

Han forteller at de har gode dager og ettermiddager, og at de ikke blir like hardt rammet som «fine dining»-stedene.

– Det har gått, hva skal jeg si, greit. Det er kanskje bedre å ha åpent og få litt penger, enn å stenge ned alt. Det koster å gjenåpne. Når det var snakk om fire uker, fant vi ut at vi følger planen og holder åpent. Og det har vært nesten over all forventing med tanke på alle restriksjonene som har kommet, sier Riber, som håper å kunne holde det flytende til det begynner å løsne.

– Men det er klart at det er ikke normalt, langt fra normalt, sier han om besøkstallene.

God magefølelse

Olivia Solsiden valgte også å fortsette som normalt. Der jobber en annen Halvorsen. Driftsjef Una Halvorsen sier hun er positivt overrasket over at gjester har villet komme og spise.

Men:

– Selv om det er mange gjester å servere og passe på, så er ikke inntektene helt i stil med personalkostnadene, sier hun.

– Snittregningen per gjest går ned når vi ikke selger noe vin eller øl. Når vi må løpe like mye og herje, men snittregningen går ned, da blir inntektene godt redusert, sier Halvorsen i Olivia.

Hun tror ikke det blir noe verre nå.

– Min magefølelse er at dette kommer til å gå bra. Jeg håper at vi får igjen skjenking på et eller annet vis fra midten av januar, sier driftsjefen.

Helseministeren står på sitt

Onsdag ble det meldt rekordhøye smittetall i Trondheim. Tirsdag kveld sa statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet dette til NRK:

– Det kommer ikke til å skje noen endringer i tiltakene før 14. januar. Det holder vi fast på.

Overfor TV 2 sier helseminister Ingvild Kjerkol har stor forståelse for at skjenkestoppen er inngripende, men at de er basert på faglige råd.

– Vi fikk en klar anbefaling fra FHI og Helsedirektoratet om nasjonal skjenkestopp for å hindre at omikron spredde seg sånn at det gikk ut over kapasiteten og beredskapen i helsetjenestene, sa hun til kanalen på tirsdag.

Hun sier videre at de vil gjøre en ny vurdering 14. januar.