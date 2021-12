2021 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i mars

Nok et spesielt år går mot slutten, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i mars. Husker du noen av dem?

Da Mari Sætherhaug sluttet på p-piller og raste opp i vekt, skjønte hun at noe var galt.

- Solsiden har en unik plassering i Trondheim, og er rett sted for vårt konsept, sa landssjefen til Normal i mars.

Torkel Sand saopp en trygg jobb for å se om han kunne leve av hobbyen sin.

Laboratorieforsøk viser en uheldig virkning av kunstig søtstoff på tarmbakterier.

- Det er veldig sårt å si at du ikke vil være med noen mer. Det er bedre å bli avvist selv, mener Marie i denne episoden.

Donutsene inntok Trondheim i mars!

Gamle Tulla Fisher stengte dørene for den totale forvandlingen til nyåpnede Grafen!

- Her har vi prøvd å åpne en plass som vi selv har savnet, sa Karoline Kojen og Rebecca Didriksen.

Maiken Engen har nærmest vokst opp i festivalbransjen. I år ville hun nå ut til unge med nytt konsept.

- Vi legger merke til at stadig flere tar sunne valg. I stedet for å kjøre innom bensinstasjonen for å kjøpe seg boller, kommer mange hit, sa Stine Elise Aune. Sammen med blant andre Geirr Carlsen og Lisa Laugen åpnet hun «Trd Nutrition» på Sorgenfri.