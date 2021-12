Dette er åpningstidene for alkoholsalget i jula

Igjen blir juleferien annerledes, men det er ikke nødvendigvis skjenkestopp i hjemmet. Folk skal gjerne ha seg noen juleøl eller akevitt til bords.

Så når har polet åpent i julen, egentlig? Og når går grinda ned for ølsalget?

Vinmonopolet varsler i alle fall tidenes juleinnspurt hos dem.

– Kombinert med at folk har falt tilbake til gamle handlevaner som innebærer at mange kommer sent på dagen, sent i uka og rett før jul, risikerer vi både køer og glisne hyller til neste uke, sier Hege-Lill Hagen Asp, pressekontakt hos Vinmonopolet.

Disse julegavene gir du med god samvittighet Nordmenn kommer til å bruke cirka 58 milliarder kroner på julehandel i desember. Disse gavene vil både glede mottaker og skåne miljøet.

Vinmonopolet

Fra mandag til og med torsdag er det i uke 51 er det åpent fra klokka 10.00 til 18.00.

Julaften, 1. og 2. juledag er Vinmonopolet stengt.

– De fleste butikkene åpner klokken 10.00, men noen åpner ikke før 11.00 eller 12.00. Lokale avvik kan forekomme, så man bør sjekke åpningstidene for sitt lokale pol i app-en eller på nettsidene, forteller Asp.

Dette er Asp sine råd til deg som skal handle på Vinmonopolet før jul:

Dette bør kundene gjøre: Handle i løpet av denne uken

Handle tidligst mulig i uken

Handle på formiddagen fremfor ettermiddagen

Planlegge innkjøpene (skrive liste), ta alt på én handel og på den måten droppe flere handleturer på Vinmonopolet

Sjekke forventet køstatus for sitt nærpol på vinmonopolet.no eller i appen

Velge butikker med grønn/gul status fremfor de med rød

Huske trygg avstand og smittevern når man handler

Fra mandag 27. desember til og med lørdag 1. januar stenger polet klokka 18.00, bortsett fra Nyttårsaften. Da stenger polet klokka 15.00.

– Fordi det ikke er noen helligdager, utenom første nyttårsdag, i romjulen i år, gjelder i utgangspunktet de ordinære åpningstidene for alle våre butikker i romjulen, sier Asp.

Vinmonopolet understreker at enkelte mindre butikker kan ha avvikende åpningstider.

Vegetarianerbesøk i jula? Dette gjør du! En i slekta har blitt vegetarianer siden forrige jul. Må du tilrettelegge maten? Be dem ha med egen mat? Kan et besøk av en vegetarianer i jula være en god anledning til å selv prøve noe nytt i matveien? Her får du svar på det du lurer på og tips til noen knallgode vegetariske juleretter.

Slik er ølsalget



I Trondheim kommune er ølsalg tillatt fra kl. 09.00-20.00 på hverdager, ifølge forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider. Dager før søndager og helligdager er det salgstid til kl. 18.00, unntatt før Kristi Himmelfartsdag.

Slik ser åpningstidene for ølsalg ut: