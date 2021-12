Aldri har så mange gjort som Frida (29) fra Trondheim: – Veldig mange tok kontakt

– Vi har egentlig pleid å ha en koselig tradisjon med å finne noen å hjelpe hver eneste jul, sier Frida.

Hun bor på Heimdal med mann og to barn. Frida har gjort som over 3000 nordmenn:

Tilbydd en utstrakt hånd til dem som trenger hjelp i jula.

Det er en økning på over 330 prosent, sammenlignet med tallene på samme tid i fjor, forteller Kathrine Opshaug Bakke, leder for FINN torget og Hjelp til jul-kategoriene.

– Hos FINN ser vi en enorm giverglede og stort engasjement i forbindelse med årets julefeiring. At det er så mange mennesker der ute som ønsker å hjelpe hverandre i førjulstiden er helt fantastisk, sier hun til Trd.by.

Mange har tatt kontakt

Det var første gangen Frida la ut slik annonse på Finn. Tidligere har hun og familien pleid å bruke Facebook-gruppa «Hjelp mæ å hjelpe». For at ikke Frida skal få så mange henvendelser utenom Finn, bruker vi kun fornavn.

For det er blitt mange henvendelser, forteller hun, som Bydelsnytt.no først snakket med.

– Det var veldig mange som tok kontakt, sikkert mellom 40 og 50. Det er alt fra eldre som er litt ensomme og har havnet litt utafor, aleneforeldre og – det er egentlig en veldig stor blanding av folk, sier Frida.

29-åringen forteller at hun både har fått hjulpet en mann med en eske med julekaker og -godt, julestrømper og tørrvarer. I tillegg har hun ordnet med vinterklær, babyutstyr og leker til barn. En mor har også fått en gave å gi datteren sin til jul. Hjemme har Frida fortsatt noe julebakst som hun har planlagt å levere ut.

– Hvordan har det vært å få disse henvendelsene og å få kunne hjelpe?

– Det er veldig fint, man sitter igjen med en veldig god følelse. Men det er selvsagt veldig trist å lese enkelte av henvendelsene. Man blir sittende å tenke litt, men da er det fint å få kunne hjelpe litt, sier Frida.

– Tallene i år en helt annen skala

Også antallet av dem som ønsker hjelp til jul har økt. Det har antallet annonser økt med over 100 prosent, forteller Kathrine Opshaug Bakke i Finn Torget.

Over 1500 har bedt om hjelp.

– Hvert år ser vi en stor økning i interesse, og i fjor var et rekordår. Likevel ser vi at tallene for i år er i en helt annen skala. En av årsakene kan selvfølgelig være at dette tilbudet har blitt mer kjent og at det har blitt mer akseptert å bruke, i tillegg er det nok dessverre en del som har fått det vanskeligere økonomisk etter koronapandemien, sier Bakke.

– Det som er ekstra fint å se at det er så mange flere som tilbyr seg å hjelpe noen til jul i år. Det tilbys alt fra julegaver, til handling av matvarer og noen å snakke med. Særlig etter koronapandemien er det nok flere som nå er klar over at det er en god del mennesker som sliter - også her i Norge, sier hun.

Fortsatt får Frida noen henvendelser, selv om det har avtatt litt. Hun er glad for at hun kan hjelpe.

– Alle kan være uheldige. Da er det fint og kunne hjelpe de som trenger det.