Tobarnsmor (29) deltar i missekonkurranse for gifte kvinner: – Gir meg veldig mye styrke

– Kvinner glemmer seg selv. Det er sikkert det som skjedde meg, sier Dominica Marstein (29).

Kjærligheten førte henne fra morens hjemland Litauen til Norge og Trondheim. Det er ni år siden. I Trondheim jobber og studerer hun på deltid, samtidig som at hun og ektemannen har fått to barn.

Trd.by møter Marstein på jobb, hos parfymeriet Miss Organic i Midtbyen.

I januar skal hun representere Norge i «Mrs. World 2022», som inntil 2021 er blitt arrangert hvert år siden 1984. Konkurransen for 2021 ble avlyst som følge av pandemien.

En drøm

«Mrs. World» er en skjønnhetskonkurranse for spesifikt gifte kvinner. Da koronaen stengte ned Norge, søkte Marstein om å få delta.

– Jeg tenkte: «okei, kanskje jeg bare skal søke? Hvorfor ikke?» Jeg søkte og tenkte ikke så mye mer på det, sier hun.

Plutselig – et drøyt år senere – dukket en e-post opp i innboksen til 29-åringen. Hun får representere Norge.

– Jeg kunne ikke tro det. Det er som en drøm blir virkelighet, sier Marstein.

– Det gikk ikke helt opp for meg de første månedene, men du må jo finne ut hva du skal si, og du må si det på engelsk. Siden jeg kom til Norge, har jeg bare brukt norsk, sier moldoveren, som er oppvokst i hovedstaden i Moldova, Chișinău.

Det er blitt lange dager med forberedelser, i tillegg til jobb og studier. Marstein har fått seg sin egen konkurranse-coach. Det øves på intervju og kjoler planlegges og skal sys.

– Du blir tom til slutt

Men på jobb får hun også god støtte av sjefen, Bente Gätzschmann.

– Jeg tenker at alt skjer på det rette tidspunktet. Bente var modell i sin ungdom, og jeg får veldig stor hjelp her. Når jeg jobber med Bente, øver vi på «catwalking» her, sier Marstein og ler.

– Vi har gått litt frem og tilbake, jeg har vært litt kritisk mor – med hermetegn, men hun klarer seg veldig bra. Hun er veldig flink, sier Gätzschmann og smiler.

I konkurransen skal kvinnene som deltar, stå for et budskap. Marstein kaller sitt eget budskap for «Pheonix rising». For etter at Marstein fikk sitt andre barn, er hun åpen om at hun glemte seg selv opp i familielivet, jobb og vanskelige studier.

– For meg er dette en fin mulighet til å snakke om kvinner – til kvinner. Etter du har fått barn er det ikke alltid så lett. Du kan glemme deg selv og dine drømmer. Små barn sover ikke. Det er en tøff periode. Du gir så mye, til familien og til andre. Når du gir så mye, blir du tom til slutt, sier Marstein.

Under en måned igjen

Nå har hun funnet tid til å pleie seg selv samtidig. Marstein drar gjerne på en kafé alene.

– Det er så viktig å huske på deg selv og ta vare på deg selv og din psykiske helse, sier hun.

Nå er det under en måned til konkurransen, som starter 9. januar og varer til finalen 15. januar.

– Hvordan føles det akkurat nå?

– Jeg er selvfølgelig nervøs. Jeg har aldri gjort noe sånt før, men det gir meg veldig mye styrke. Jeg er en veldig, veldig sterk og ambisiøs kvinne. Det vil jeg vise til andre, og oppfordre andre kvinner, hvis de har drømmer og har glemt av dem, at de må finne tiden til det, sier Marstein.