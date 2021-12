Billie Eilish om covid-19: Kunne dødd uten vaksinen

I et intervju med radioprogrammet Sirius XM forteller hun at hun ble hardt rammet av koronaviruset noen måneder etter at hun hadde vaksinert seg. Det melder blant annet Rolling Stone.

– Jeg døde ikke, og jeg skulle ikke dø, men det betyr ikke at det ikke var helt forferdelig. Det var grusomt. Jeg har fortsatt senvirkninger, og jeg var syk i to måneder, sier Eilish i radioprogrammet.

Disse ble strømmet mest i Norge: – 2021 har vært en intens reise Ifølge strømmetjenesten Spotify har vi fått en ny normal, som er hvordan flere av årets TV-serier preger de norske hitlistene.

– Jeg vil være tydelig på at det er på grunn av vaksinen jeg har det bra nå. Om jeg ikke var vaksinert hadde jeg typ, dødd, for det var ille, sier 19-åringen.