Trøndersk håp etter «Miss Universe»-finalen: – Takk for at dere ga meg en stemme

[sticky]

Det var indiske Harnaaz Sandhu (21) som kunne ikle seg båndet med tittelen Miss Universe på.

Nådde ikke opp

Hun vant over de 79 andre deltagerne, deriblant Nora Emilie Nakken (bildet) fra Trondheim.

VG omtalte saken først. Nakken strålte på scenen, men nådde dessverre ikke topp 16.

Takker følgerne sine

På Instagram skriver Nakken at hun har elsket hver dag av reisen hun har vært på.

– Takk for at dere ga meg en stemme og mulighet til å nå ut til et så stort publikum og sette søkelyset på ting som har med mental helse å gjøre, skriver hun blant annet til sine følgere.

[/sticky]