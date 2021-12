Forbrukerrådet: En perfekt julegave, men husk på dette

Mange bretter nå opp ermene for å få julegavene i havn, og i den anledning kommer Forbrukerrådet fredag med oppdaterte tips og råd.

– Fellene er mange når vi skal plukke ut gaver. Hvilken klesstørrelse er det tantene bruker? Hva slags ski er det egentlig niesen din ønsker seg? Og hva med hen som ikke ønsker seg noe, men som du vet blir glad for en liten gave likevel? En enkel og rask løsning er gavekort, så kan folk kjøpe det de helst vil ha, sier forbrukerjurist Caroline Skarderud til NTB.

Et gavekort kan både gjøres mer personlig enn penger, og du kan gi miljøvennlige gavekort på tjenester eller til gode formål til den som har alt, men likevel setter pris på en oppmerksomhet.

Ikke minst er det enkelt å kjøpe gavekort på nett. Det er en fordel i disse tider, når muligheten til å gå i butikker kan være begrenset. Ikke bare skal vi sørge for å holde avstand, mange er nå i karantene eller isolasjon, og får ikke gå ut.

Skulle smitteverntiltakene bli strammet inn framover, kan det bli komplisert å bytte konkrete gaver for mottaker.

Sjekk skuffen først

Før du kjøper gavekort, sjekk din egen gavekortbeholdning og bruk dem i årets julehandel. Kanskje ligger det noe glemt i et julekort fra onkel eller bestemor?

– Mange glemmer gavekortene i en skuff etter jul, bare for å oppdage at de er utløpt når man finner dem igjen, sier Skarderud.

Husk at gavekort som regel ikke kan byttes i nye gavekort. Hvis du ikke trenger noen ting, husk at mange julekort kan brukes til å kjøpe julemat i dagligvarebutikker.

Tips til gavekortkjøp

Når du skal kjøpe til andre, sørg for å kjøpe gavekort som kan brukes bredt og lenge. Kjøper du gavekort i en nisjebutikk eller til én type opplevelse, og det varer kun ett år, øker risikoen for at det ikke blir brukt. Særlig i perioder med avlysninger og begrenset tilgang kan det være greit å ha litt utvidet tidsfrist til å bruke gavekort, særlig hvis det er øremerket opplevelser som forutsetter omgang med andre.

Forbrukerrådet sier gavekort på opplevelser som kino, teater, konserter og restaurantbesøk, er populære julegaver, de er også klima- og miljøvennlige.

Gavekort er også smart om du vil støtte en bestemt sak eller en veldedig organisasjon. Kanskje vil du sende et signal med å gi gavekort i gjenbruksbutikk?

By på deg selv

Skarderud tipser også om å gi gavekort på deg selv.

– Du kan gi et gavekort på noen timer med din hjelp til noen som sliter med å skru sammen Ikea-møbler, snekre, luke eller måke snø. Hobbykokker kan gi et kurs i matlaging med påfølgende middag. Hageentusiaster kan gi kurs i beskjæring av frukttrær og gjødsling. Listen er uendelig.

– Felles for slike gaver er at de er mer personlige enn en kjøpt ting. Er man fattig student eller har skrapt kontoen før jul, kan man likevel komme i mål med gaver som er populære og blir husket lenge etter jul, sier Skarderud.

Økt gavekortsalg

Universal Presentkort er en av de største tilbyderne av gavekort og har vært i bransjen siden 1924. Daglig leder Knut M. Ore sier de merker økt salg.

– Vi selger rundt 250.000 kort i året, der svært mye selges i forkant av jula. Hos oss er 95 prosent av salget til bedrifter som kjøper gaver til ansatte, sier Ore.

– Det er en sterk trend at arbeidsgiver gir en ekstra påskjønnelse etter tunge perioder med hjemmekontor og avlyste julebord og arrangementer. De ønsker å gi noe som gjør at ansatte føler seg inkludert og satt pris på, sier Ore.