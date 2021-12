Guro (23) sjonglerte to jobber i tillegg til sin nye klesbutikk. Så opplevde hun skrekken

Samtidig som Guro Kregnes driver sitt eget vippefirma og jobber fulltid på Rema 1000, driver hun også en nettbutikk – helt på egen hånd.

Trd.by har tidligere skrevet om Kregnes i Ukens jobbtalent-spalten vår. Nå er nettbutikkdrømmen hun snakket om da, blitt virkelig.

– Det har blitt den lille babyen min. Det er noe jeg tenker på hele tiden, sier Kregnes, som har studert markedsføringsledelse ved BI.

På Desired.no, som ble lansert fredag, selger hun klær. Lager har den unge gründeren fått i et lokale på Leangen, hvor hun også har kontor og driver vippesalongen sin.

Når Trd.by første gang ringer Kregnes, har hun vakt på Rema 1000 på Torvet. Hun forteller at det har vært noen hektiske måneder – selv for henne.

– I Norge skal vi gå i det samme kjedelige

– Jeg jobber hele tiden. Siste uke før lansering satt jeg på kontoret til tre-fire om natta og jobbet på spreng. Og så gjør jeg alt selv. Jeg tar bilder, redigerer bilder, legger ut på nettsida, pakker alt selv og kjører ut selv, sier Kregnes.

Til nettbutikken har hun fått avtale med en fabrikk i Manchester i England. Målet å tilby klær som ikke er så lett å finne uten å måtte se utenlands og betale toll og dyr frakt, forteller 23-åringen.

– I Norge skal vi gå i det vanlige kjedelige som alle andre har. Kjolene her er litt mer spesielle, og du kan vise deg litt mer frem – på en positiv måte, mener Kregnes, og forteller at hun også er i kontakt med en ny fabrikk i England, hvor hun skal importere vinterklær fra.

Melhusbyggen sier hun har investert 300 000 kroner fra egen lomme i Desired.

– Jeg er ikke redd. Mange spør om jeg ikke frykter for at det skal gå i vasken. For min del er det ikke et alternativ en gang. Skal jeg sitte på ræva og ønske dette? spør Kregnes.

Innbrudd

Men i høst fikk motivasjonen hennes en skikkelig prøvelse. En lørdag morgen hun kom opp til kontoret på Leangen, sto døra ulåst.

Den pleide hun alltid å låse. Dyrinnkjøpt studioutstyr til fotografering av produktene var blant det som var borte.

– Mange ting var borte. De på nabokontoret fortalte at det hadde vært innbrudd, og jeg var én av to som ble frastjålet viktige ting, sier Kregnes.

– Det er klart det er frustrerende. Akkurat der og da demotiverte det meg. Det er mange ganger jeg har stoppet og tenkt: Hvorfor gjør jeg dette? Det er mye penger som er investert, sier hun.

Men tyveriet stoppet henne ikke. I dag tilbyr Guro å kjøre ut varene til kunder i Trondheim. Foreløpig har hun ikke et fysisk lokale som du kan besøke, men:

– Jeg har planer om å utvide slik at jeg kan ha et «showroom» hvor folk kam komme og handle, sier Kregnes.