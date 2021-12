Disse under 30 år i Trondheim tjente mest i fjor

Vi har sjekket ut de som tjente mest penger i 2020 blant de som skattet til Trondheim kommune i fjor. Vi har også sjekket hvem som ligger på formuetoppen.

Topp ti-lista er noe annerledes enn den vi presenterte i fjor.

Topp tre under 30 år med størst inntekt



Markus Henriksen (29) er mannen under 30 år som tjente mest av de som skattet til Trondheim kommune i 2020. Han hadde en inntekt på 16,9 millioner kroner. Rosenborg-profilen inntar da inntektstoppen for dem under 30 år for femte år på rad.

Henriksen blir fulgt av sin tidligere kollega i Rosenborg, rogalendingen Birger Meling (27), som i løpet av 2020 stakk til fransk fotball. Meling blir oppgitt med en inntekt på 4,8 millioner kroner det året.

Etter ham følger nok en idrettsstjerne. Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (25) står med en inntekt på 3,4 millioner kroner i skattelistene for 2020.

Topp tre under 30 år med størst formue

Selv om dette var lista over de som tjente mest i fjor, er det ikke nødvendigvis de med mest på bankkonto i byen. De rikeste under 30 år finner vi nemlig på lista over de med mest formue i 2020.

På formuetoppen i Trondheim kommune troner 20-åringen Hedda Kristine Volden Koteng, den yngste datteren til eiendomsinvestor Ivar Koteng.

23-åringen Joachim Willumsen Grieg er nummer to på formuelisten for dem under 30. Skipsrederarvingen fra Bergen studerer i ved NTNU i Trondheim.

På tredjeplass finner vi enda en NTNU-student – i alle fall inntil i sommer. Mari Elise Rugland, født i 1996, er opprinnelig fra Stavanger. Hun blir i skattelistene for Trondheim kommune oppgitt med en formue på 137 millioner kroner.