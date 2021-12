Jannicke (25) hadde maks Pepsi-uflaks – nå går videoen av uhellet verden rundt

Det har vært bikkjekaldt den siste tida, noe Jannicke Gjerden Røvik virkelig skulle få erfare. I bilen, som sto parkert hos foreldrene hennes, møtte hun litt av et syn.

Men først: Det startet med et lite skremmeskudd tidligere på dagen, kjørende i en annen bil.

– Det første som skjedde, var at en brusboks sprengtes i den bilen. Da begynte jeg å tenke: «Hadde ikke jeg noen flere bokser?» sier 25-åringen fra Byåsen.

I november hadde Rørvik vært på handletur til Storlien. Med seg tilbake hadde hun blant annet to brett med Pepsi max – 48 bokser.

– Jeg tenkte «f*en»

Disse sto fortsatt i bagasjerommet.

Hun dro raskt til foreldrene på Lian på Byåsen. Der sto bilen nedsnødd i omkring 19 kuldegrader.

– Jeg krysset fingrene for at jeg var heldig, men … sier Røvik før hun fortsetter:

– … det var jeg ikke.

– Da jeg åpnet bakluka på bilen, hadde det vært litt av en eksplosjon av Pepsi max. Det var så «gæli» at ett av «lokkene» lå i framsetet, sier Røvik.

Se video av bagasjerommet:

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte «faen», rett og slett. Jeg begynte å flire, samtidig som jeg ble litt lei meg. Det er fort gjort å ikke vite at sånt skjer, sier Røvik, som anslår ha tatt ut 20 liter – hittil – med væske fra den gjennomvåte bilen.

Gikk viralt på Tiktok

Det hele foreviget hun på video og la det ut på Tiktok. Der eksploderte det igjen. Heldigvis av den positive arten.

Røvik har om lag 600 følgere, men videoen har gått viralt – og har så langt fått over 200 000 visninger.

Se Tiktok-en hun la ut her:

– Det er litt sykt, sier Røvik, som prøver å være aktiv på det populære sosiale mediet.

– Hva tenker du at du vil gjøre neste gang?

– Ta med meg Pepsi max-en inn med en gang – definitivt ikke la den stå i bilen, sier hun og ler.

Derfor eksploderer brusbokser i kulda

Hvorfor eksploderer bruksbokser i kuldegrader?

Amerikanske CBS News har også lurt på dette etter at det lokale politiet i Lincoln i delstaten Montanta la ut denne Facebook-posten i 2017:

Signe Kjelstrup er professor emerita i termodynamikk ved NTNU. Hun kan mye om dette.

Kjelstrup forklarer at det er et lite trykk med CO2-gass øverst i boksen.

– Det ser vi når vi åpner boksen – det bruser. Og dette lille over-trykket tåler boksen godt, forteller hun.

Men når brus fryser, som er ved lavere temperatur enn vann, øker volumet med 10 prosent.

– Antakelig er det heller ikke mulig å løse så mye CO2 i is. Dette kan bli for mye for boksen, som vil sprenges i stykker, og frigi brusende gass, sier Kjelstrup, som sier det er vanskelig å si hvor lang tid det tar.

– Så neste gang du handler, hold boksene samlet og legg på dem et ullteppe. Og ikke glem boksene igjen på hytta når du drar. Jannicke Røvik var nok uheldig fordi hun lot boksene stå over natten. Da hadde de tid nok til den langsomme avkjølingen, sier Kjelstrup.