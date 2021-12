Amalie (18) og Iselin (19) får hets i dataspill fordi de er jenter: – Blir bedt om å dra tilbake til kjøkkenet

Kjønnsdiskriminering i onlinespill er så problematisk at kvinner skjuler kjønnet sitt når de spiller, viser en studie blant 900 kvinner i USA, Kina og Tyskland.

Studien viser også at hele 77 prosent av kvinner, har opplevd kjønnsdiskriminering i spill.

– Det er sjokkerende hvor høyt det egentlig er. Når man sitter der selv, som enkeltperson og mottar de kommentarene jeg får, tenker jeg: «Jaja, det er fordi jeg er jente.» Og så er det 77 prosent som opplever det samme, det er så feil, sier Christine Bakken, som er barsjef på Jotunheimen E-sportsenter, som tidligere i år åpnet i Trondheim.

– Det er det vi må få gjort noe med, sier hun.

Nå åpner et av Norges største senter av sitt slag i Trondheim - Gaming er for alle, og alle skal kunne game her. Vi gleder oss enormt til å åpne dørene.

Bedt om å dra tilbake til kjøkkenet

På Jotunheimen møter Trd.by også Iselin Sjaastad Pettersen (19) og Amalie Vikhals (18) fra Buvika.

– Vi har opplevd at folk snakker ned om hvor dårlige vi er – fra tilfeldige folk vi havnet i en match med. Du blir fortalt diverse og bedt om å dra tilbake til kjøkkenet, sier Pettersen, som sammen med Vikhals har gått e-sportlinja på Tiller vgs.

– Det er en prosess å bli bedre, også for oss som for gutter. Alle starter på bunnen, sier Vikhals, som forteller at de ikke hadde mye erfaring med gaming før de begynte på e-sportlinja.

Selv har Bakken lang erfaring og opplevde kommentarer da hun satset på spillet Apex Legends.

– Det var mye baksnakking og mange kommentarer bak ryggen: «Ja, men hun er jente.» De trodde ikke jeg var god nok, og jeg måtte overbevise dem fem ganger mer om at jeg var god nok for å få bli med å konkurrere, forteller hun.

Arrangerte jentekveld

– Hvordan tror du at dere kan gjøre noe med det?

– Det er å skape mer fokus rundt det og vise folk at det er mange som spiller og står sammen mot det. Vi må gjøre det sammen. Det er noe vi alle opplever, sier Bakken.

22. november arrangerte Bakken og Jotunheimen en egen jentekveld, hvor alle jenter som besøkte senteret fikk spille dataspill gratis. Allerede før arrangementet startet, hadde påmeldingen blitt full.

Der var også Pettersen og Vikhals.

– Du har muligheten til å være sammen med andre som har samme interesser og spiller det samme som deg selv, sier Pettersen.

– Det var veldig fint å ha en trygg base der vi kunne møte andre i samme situasjon, sier Vikhals.

Bakken forteller at Jotunheimen planlegger flere jentekvelder på nyåret etter den vellykkede kvelden.