Spisestedet i Trondheim er totalforvandlet: – Som en internasjonal kafé nedover i Europa

– Vi har fått tilbakemelding om at det er som å gå inn på en internasjonal, urban kafé nedover i Europa, og det er hyggelig å høre, for det er det vi ønsker å skape, sier Pål Espen Halvorsen, som er daglig leder for Cafe Grafen.

Grafen har åpnet i lokalet hvor Tulla holdt til i Mercurgården. Alt er endret og lokalet er blitt større.

Lørdag 20. november valgte de å åpne litt i det stille.

– Vi ønsker å være en storbykafé, det vil si en restaurant med løsere skuldre, med enkel, røff og god mat og cocktails, sier Halvorsen.

Influencer-hjelp

Trondheims-influenceren «Annais» har delt bilder fra Grafen under ombyggingen flere ganger på Instagram story. Halvorsen sier de ønsker alle velkomne. Han merker likevel større etterspørsel fra særlig én gruppe.

– Vi merker veldig stor etterspørsel fra den litt yngre garden nå fordi vi har fornyet oss, og kjører litt røffere retter, som fersk pasta med fersk trøffel, blåskjell og retter som er mer attraktivt for yngre folk også, sier Halvorsen.

Og gradvis har folk oppdaget stedet, som er blitt forvandlet til noe som skal ligne slik det opprinnelig så ut.

– De fleste som kommer inn synes det er blitt kjempeflott. Lokalet er ærverdig i seg selv, sier Halvorsen, som kom til Trondheim i 2016 og har jobbet ved Tulla Fischer, nå Grafen, helt siden.

Her håper 42-åringen at gjester vil komme innom – om så bare for et glass vin.

– Det skal være folkelig og mye liv. Du kan komme og spise i tre-fire timer på kveldstid og ha en god middag, men du skal også kunne poppe inn og ta deg et glass vin, sier Halvorsen.

Fra telegrafstasjon til Grafen

Mercurgården, som ligger midt i byen, i krysset mellom Kongens gate og Nordre gate ble bygd i 1863. Bygget har rommet både børs, posthus og telegrafstasjon, og det er fra det siste den nye restauranten har tatt navnet sitt.

De siste årene har bygården derimot rommet butikker. Kjøpesenteret Mercursenteret åpnet høsten 2000, og i fjor begynte en stor rehabilitering av hele gården. Det er nå kontorer i etasjene over første etasjen hvor Illums Bolighus åpnet opp i sommer.

Restauranten Tulla Fischer har hatt lokaler i Mercurgården siden 2004, men i mars i år stengte de. Dette for å starte helt på nytt.

Nå er Grafen godt i gang med julesesongen.

– Det er hektisk, det er mye. Jeg er mer her enn jeg er hjemme. Men det er morsomt, hvis ikke hadde jeg ikke drevet med dette, sier Halvorsen.