Thea (23) startet på julemarkedet da hun var 15. Nå er hun sjef for Lavvoen

Pariserhjulet rager i bybildet etter at den store, nye juleattraksjonen kom på plass i forrige uke. Like nedenfor blafrer teltdukene så smått fra bodene og Lavvoen som omkranser Olav Tryggvason-statuen.

Det er julemarkedet på Torvet.

Her jobber Thea Tronsaune fra Angeltrøa og resten av teamet på spreng før åpningen på onsdag.

Tronsaune er bare 23 år, men har de siste fire årene fått en viktig rolle for Lavvoen på julemarkedet i Trondheim.

– Jeg jobbet mye bak disken i mange år. Nå er jeg teamleder og ansvarlig her. Dette er mitt fjerde år som teamleder for Lavvoen, sier 23-åringen.

– Nesten litt lite bare å være her

Onsdag blir det snorklipping og åpningsseremoni med ordføreren til stede.

For Tronsaune er det travle dager. Hun studerer til å bli logistikkingeniør, og bare i forrige uke leverte hun ikke mindre enn tre eksamener.

Trondhjemmeren har også en servitørjobb på si. Den har hun tatt seg fri fra i desember, men …

– Jeg liker å ha mye å drive på med. Det er nesten litt lite bare å være her, men da får jeg fullt fokus her i alle fall. Det er en grunn til at jeg har vært her i åtte år, sier Tronsaune og ler.

– Hva er nytt i år?

– Pariserhjulet, og så er det alltid noen nye øltyper og ny mat. I fjor hadde vi ikke langåpne kvelder som tidligere på grunn av pandemien, men det har vi i år, med quiz og småkonserter, forteller Tronsaune.

Lovord fra sjefen

Nå gleder hun seg til å kunne ønske velkommen til et julemarked som teller ett mer telt enn i normalåret 2019.

– Det er godt med et normalt år igjen. Det var mye å tenke på i fjor og mange forbehold. I år planlegger vi for normalen, sier Tronsaune, som sier de likevel er klar om ting skulle bli annerledes.

Sjefen hennes, Kirsten Schultz i Midtbyen Management, er full av lovord om 23-åringen.

– Thea er en svært hyggelig, glad, flittig og hardtarbeidende kollega i Team Julemarkedet. Hun har vært med i flere år og bidratt til den formidable utviklingen vi har hatt, sier Schultz.

– Hva tenker om å få slike ord om seg fra sjefen?

– Det er veldig hyggelig. Godt å høre at de har trua på meg da, at de synes jeg gjør jobben min, sier Tronsaune og smiler.

Julemarkedet holder i år åpent til 19. desember.