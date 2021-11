Dette landet forbyr kosmetisk kirurgireklame rettet mot barn

De nye reglene betyr at selskaper ikke lenger får reklamere for inngrep som brystforstørring eller -forminsking, bukplastikk, øyelokksoperasjoner, neseoperasjoner, ansiktsløftninger eller hårtransplantasjoner i TV-programmer som det er sannsynlig at vil appellere til personer under 18 år.

Tre av fem barn og unge følger influensere 64 prosent av barn og unge følger influensere. Samtidig har 32 prosent kjøpt et produkt fordi noen de følger har reklamert for det.

Det gjelder også medier som retter seg direkte mot barn eller der en stor andel av publikum tilhører den gruppa. Det britiske reklametilsynet CAP peker på at det er stadig mer tydelig at barn og unge er sårbare overfor kroppspress, og at negative bilder av egen kropp er utbredt i disse aldersgruppene. Dette kan påvirke selvbilde, livskvalitet og psykisk helse blant barn.