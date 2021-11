Karen (22) åpner nytt spisested i Midtbyen: – Det skal se usunt ut, men være sunt

Donut- og dessertstedene har ploppet frem i Trondheim. I desember blir det enda et nytt sånt sted.

Med det nye smudi- og søtbakststedet Sweet Spot tror gründerne Karen Oline Humstad og Maya Langlid (34) likevel at de har funnet et … «sweet spot» – både med tanke på lokasjon og konsept:

– Det er mange i vår målgruppe, unge voksne, som synes sunn mat er viktig, sier Humstad.

For det er greia.

– Det skal se usunt ut, men være sunt og bra for kroppen, sier hun.

– Skal bli kult og godt

De skal ha alt fra boble-te og boblevafler til donuter, pinnevafler, smudier og frapper.

– Det har tatt av alle de tingene der i Norge og Trondheim. Det må gå an å teste med litt sunnere oppskrifter i den samme bølgen, slik at det ikke bare trenger å være helgekos, men at man kan kose seg litt med god samvittighet i ukedagene også, sier Humstad.

– Sunn bakst, rett og slett. Hva vil det si?

– Det er helt forskjellig og alt etter hva vi har i de forskjellige produktene. Det kan være andre kornprodukter og forskjellige erstatninger. Det blir med litt mer næringsstoffer som kroppen trenger, sier hun.

– Og så skal det heller ikke smake sunt og kjedelig. Det sunne skal bli kult og godt, sier 22-åringen.

Sweet Spot skal åpne i desember, der Fjordgata møter Søndre, med inngang i begge gater.

– Planen var å åpne 1. desember. Men det er mulig vi starter med en VIP-åpning 1. desember for venner og familie første uka, og så åpning mandagen uka etterpå. Det er litt forskjellig som må på plass enda, sier Humstad.

Tatt permisjon fra lærerstudiene

Humstad var egentlig i gang med lærerutdanningen. De har hun tatt et års permisjon fra for å gjøre dette.

– Hvordan ble det til at du snart skal åpne et spisested?

– Nå spør du godt. Jeg har jobbet på en lignende plass frem til nå og kjent at det ga veldig mersmak og var artig å holde på med. Nå ønsker jeg å ta en sjanse og se hvor det bærer hen. Jeg stresser ikke med at jeg har tatt et års permisjon, sier Humstad.

Og lokalet blir totalrenovert. Det jobbes fortsatt på spreng i lokalet når Trd.by er på besøk.

– Vi har revet ned alt av vegger og fått det akkurat som vi ville. At vi har fått være med på det, har vært kjempeartig. Vi merker nå når det bare er ei lita uke igjen, at det er travelt med å få på plass alt, sier medgründer Maya Langlid.

– Det skal se ut som det høres ut som, skulle jeg til å si. Du skal få en god følelse når du kommer inn. Vi har leitet lenge etter interiør, sier hun.