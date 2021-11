Black week: Her er fem råd for ikke å bli lurt

– Kampanjene rundt «Black friday» gir inntrykk av at det er penger å spare. Dessverre er ikke det alltid riktig. Forbrukertilsynet finner stadig salgsmarkedsføring som kan villede forbrukerne, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet til eget nettsted.

November er blitt den store salgsmåneden.

For bare en drøy uke siden av avsluttet «Single's week» som kronet uka med «Single's day». Shoppingdagen som er regnet som verdens største, var kommet i full styrke til Norge.

Denne uken er «Black week» i gang, med den store svartfredagen som finale, selveste «Black friday».

Påfølgende mandag er det også «Cyber monday» – før julesalget tiltar i styrke to dager senere fra 1. desember.

Et gjentagende problem

Hvordan skal man ikke la seg lure i mylderet av tilbud?

Forbrukertilsynet følger også i år med under kampanjeperiodene vi er inne i.

– Forbrukertilsynet noterer seg at det er stadige salgs- og kampanjeperioder, og ofte blir det spørsmål om markedsført prisbesparelse er reell, sier Christoffer Bjørnum, seksjonssjef i Forbrukertilsynet, til Trd.by.

– Dette er følgelig en problemstilling vi er oppmerksomme på, som vi har tatt opp med næringsdrivende før og som vi naturligvis vil følge med på i disse dager, sier han.

Manglende førpriser eller ikke reelle førpriser er et gjentagende problem, ifølge tilsynet.

Så mye kommer vi til å bruke under Black Week-uka Nordmenn vil bruke 16,5 milliarder kroner i fysiske butikker i løpet av Black Week i år, en nedgang 8 prosent fra i fjor, ifølge hovedorganisasjonen Virke.

Det er klare bestemmelser knyttet til salgsmarkedsføring, og tilsynet sier de forventer at butikkene følger lovverket.

– Det er uavhengig av hva de kaller salget, sier Bjørnum.

Fem råd for ikke å bli lurt

Men han har også råd til deg som forbruker.

Forbrukerrådet advarer mot flere nettbutikker Før Black Friday advarer Forbrukerrådet mot nettbutikker som forsøker å gi inntrykk av at de er norske. – De spiller på tilliten til norsk handelsstand.

Her er fem enkle tips du kan følge for ikke å bli lurt under kampanjeperioder: