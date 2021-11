Midtbyen bugner over av interiørbutikker: – Jeg frykter ikke konkurranse

Koronapandemien har bydd på nedstengninger og permitteringer. Spesielt spisestedene i byen ble rammet hardt av restriksjoner.

Kunder forsvant da folk som jobbet i Midtbyen endte opp på hjemmekontor.

Samtidig var det noe det ikke ble færre av i sentrum: interiørbutikker.

Se Trd.bys oversikt i bunnen av saken.

Trd.by har gjort en enkel opptelling. I tillegg har vi sett tilbake i arkivet under pandemien:

Det er minst 20 interiørbutikker i Trondheim sentrum, om vi også tar med Solsiden og Bakklandet. I tillegg er det flere detaljhandler, som tilbyr varer i interiørlandskapet.

Men er det fortsatt plass til alle, når vi etter gjenåpning kanskje igjen vender blikket utover fra våre egne hjem - og starter å bruke mer penger på for eksempel opplevelser og reiser?

– Verdensmestere i å bruke penger på hjemmet

Berit Rian er administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Hun forteller at interiørbutikkene selv har rapportert om økt omsetning.

– Det kan delvis ha med pandemien å gjøre. Når vi har sittet og vært mye mer hjemme så har vi funnet ut at vi må både pusse opp og kjøpe nye ting. Det ser vi på omsetningstall i de ulike butikkene. Alt som går på hjem, interiør, oppussing i hjemmet, utstyr til hjemmet, har hatt en oppblomstring under koronaen, sier Rian.

Og Rian tror det er plass til dem alle selv om samfunnet har åpnet opp – og folk har fått mer å bruke pengene på igjen.

– Det tror jeg absolutt. Det er klart at det kan svinge litt opp og ned hva vi bruker pengene på. Vi trøndere og nordmenn er verdensmestere i å bruke mye penger på hjemme vårt, sier hun.

En av de større aktørene som har etablert seg er Hennes & Mauritz og deres interiørkonsept H&M Home.

Pressekontakt for H&M i Norge, Thea Kjendlie, svarer dette om konkurransen i Midtbyen:

– Vi tenker at det er tøff konkurranse, men at det også er positivt med konkurranse. Med flere flotte butikker blir det et område som interiørinteresserte kunder trekkes mot, og vi vet at H&M Home treffer godt i denne målgruppen, sier hun.

– Vi er en storby

Landssjef for Illums Bolighus, som åpnet i sommer, Grete Seyffarth tenker dette:

– Illums Bolighus er unike. Jeg frykter ikke konkurranse. Vi er utrolig tilpasningsdyktige og har et godt samarbeid med våre leverandører, sier hun.

Trd.by har tidligere skrevet om Elisabeth Sofie Hovde, som åpnet den lille interiørbutikken Bordfolk i Dronningens gate. I august opplevde hun at de måtte stenge på grunn av en vannlekkasje.

Butikken er for lengst kommet opp i full drift igjen, i ny drakt. Som en mindre aktør, ønsker hun også konkurrenter velkommen.

– Kanskje jeg er litt naiv, men jeg tar det ikke som konkurranse. Jeg tar det som inspirasjon til å utvikle oss. Jeg tenker at vi kan utfylle hverandre slik at det blir et mangfold. Da gjør vi byen mer spennende. For vi vil jo ha folk i byen, sier Hovde.

– Er det liv laga?

– Uten tvil. Illums representerer ett segment, mens Bordfolk har noe som er utenfor der. Så har du H&M Home som fører egne merker. Trondheim har mer enn nok plass til å vokse på. Vi er en storby. Som kunde kan du hente inspirasjon fra hver plass, og så gjør man det til sitt eget til slutt. Det er viktig, både for oss og kunden, sier Hovde.

Tror interessen vil vedvare

Når Trd.by spør HM Home og Illums Bolighus om trondhjemmere er opptatte av interiør, svarer de:

– Ja, det tror jeg vi kan si! Nordmenn er generelt opptatt av hjemmene sine, og med en mørk vinter er vi vant til å lage det hyggelig hjemme. Det er gøy at det er så mange som både er flinke med og interessert i interiør, svarer Thea Kjendlie i Hennes & Mauritz.

– De vet hva de vil ha og det skal være unikt. De lar seg lett inspirere, og de kommer igjen ofte flere ganger i uken, svarer Grete Seyffarth i Illums Bolighus Norge.

Slik tror hun også det vil fortsette.

– Ja, selv om vi kanskje er mindre hjemme, så er vi mange som ser gleden av å ha det hyggelig rundt oss hjemme etter å ha tilbrakt mye tid der, sier Seyffarth.

Interiørbutikker i Midtbyen Lindkvist Interiør

Kremmerhuset Ting & Sånt

Kremmerhuset Byhaven

HM Home

Bordfolk

Illums bolighus

Berge interiør

Rom til Rom

CI Pedersen

Annikas Hus

Alvar&Maija

Carstens Design

Black & White Shop

Princess avd. Trondheim Kongesgate

Søstrene Grene

Ting

Kid Byhaven Bakklandet/Solsiden: Keiserens nye trær

Princess avd. Solsiden

Slettvoll Trondheim

Bolia

Har vi glemt noen i oversikten? Tips meg på oal@adresseavisen.no eller trykk på lenka i tipsboksen nedenfor.