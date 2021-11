Elisabeth ble møtt av dette synet i butikken: – Det var som en dusj fra taket

– Jeg går lenger inn i butikken, åpner døra til bakrommet, og da er det som en dusj fra taket, forteller Elisabeth Sofie Hovde.

– Da tenker jeg bare «hæ, her skal det virkelig ikke være vann», sier hun.

Det var i fjor Hovde tok sats og startet interiørbutikken Bordfolk.

En augustdag i år, da butikken var knapt et år gammel, opplevde butikkeieren skrekken da hun kom på jobb.

Vann fra avløpsrør

Bordfolk ligger i Dronningens gate. I butikken selger Hovde alt fra bilder og bøker til kjøkkenredskaper og skåler.

Hovde har bakgrunn som fotograf, og på veggene har hun dekorert med egentatte bilder.

– Langs ene veggen rant det vann, og bilder som hang på veggen, hadde sklidd av, og vi hadde et stort teppe her som bare hadde sugd til seg alt … forteller Hovde.

Hovde ringte straks både huseier og mann og barn. Rørlegger var raskt på plass. Mens hun gikk rundt i dammer av vann på gulvet og vannet rant fra håret, kom beskjeden fra rørleggeren:

«Du må ikke fær å gå under her.»

– Mener du det, spør jeg med litt vann i håret. «Nei, dette er avløpsrør som har sprukket fra hotellet over,» svarer han. Det var liksom ikke bare vann, sier Hovde og ler.

«Shit, Bordfolk er viktig for oss»

Alt som hadde fått vann på seg måtte kastes, forteller Hovde. Gulvet på bakrommet og deler av butikken ble revet opp for å tørke.

– Da måtte vi holde stengt en periode, sier Hovde.

Gulvet ble skiftet ut. Det gikk en god måned før butikken var fullstendig på bena igjen.

– Da vi fikk åpnet igjen, og vi hadde nytt gulv, fikk vi på en måte en slags omstart. Jeg føler at nå er Bordfolk er der Bordfolk har vært i hodet mitt hele tiden, sier Hovde.

Lokalet er blitt lysere, nye hyller er hengt opp, og disken er flyttet nærmere vinduet ut til Dronningens gate.

– Vi fikk denne knekken og fikk virkelig kjent på: «Shit, Bordfolk er viktig for oss. Bordfolk er oss,» sier Hovde.

Positivt å starte opp under pandemien

– Jeg vil si det skjedde for en grunn, sier Olivia Hovde (19).

Hun er datter til Elisabeth og arbeider også i butikken.

– Vi fikk en ny start. Etterpå har vi fått mange tilbakemeldinger på at butikken ser mye større ut – luftigere, forteller hun.

Nå er alt på stell, forteller mor Hovde, og det er julesesongen som gjelder.

Til tross for vannlekkasje og ikke minst pandemi, tror hun det var en fordel at de startet opp butikken midt under tykkeste koronaen.

– Å starte opp i en periode hvor du må ha is i magen og kjenne på den usikkerheten var kanskje litt positivt. Da har jeg gått inn i det på en annen måte enn om verden hadde vært normal. Nå var det sånn: «Ok, vi vet ikke hvordan dette vil gå, vi får bare legge sten for sten,» sier Hovde.

… og nytt gulv, viste det seg etter hvert.