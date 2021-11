I fjor var julegrantenninga helt uten publikum: – Det blir fint å være sammen igjen

I fjor gikk den tradisjonsrike julegrantenninga uten publikum. Koronarestriksjoner la en demper på den 100. julegrantenningen.

Nå er samfunnet gjenåpnet, og årets arrangement skal etter planen gjennomføres som før pandemien.

Det forteller korpsleder i Frelsesarmeen, Elin Kyseth.

– Hvis det ikke kommer nye restriksjoner innen 28. november, så kjører vi helt vanlig som før koronaen. Da er det forventet 1000-2000 publikummere som var vanlig før. Det er det vi satser på. Det tror vi blir bra, sier Kyseth.

– Det blir fint å være sammen igjen

– Hvordan påvirker det nåværende smittetrykket planlegginga?

– Akkurat per nå, så lenge det ikke kommer noen andre restriksjoner, kjører vi det som at det går, og så kommer vi tilbake til det hvis det blir endringer rundt det. Vi forholder oss selvsagt til det som er gjeldende da, men det er enda et par uker til, sier Kyseth.

Så mye skal vi nordmenn bruke på julehandelen i år Vi skal bruke like over 12.000 kroner hver på årets julehandel, anslår Virke. Det er litt mindre enn fjorårets julehandel.

Til fellessangene kommer Småbispan for å spille musikk. Sang blir det også fra Caroline Herikstad i Frelsesarmeen. Det vil komme døvetolker, og det blir fredsønsker med Redd Barna, forteller Kyseth.

Ordfører Rita Ottervik og Kyseth selv vil holde appeller.

– Det blir fint å være sammen igjen og tenne den store fine julegrana på Torvet vårt, sier hun.

Planlegger som at det går

Til slutt vil sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig komme med fredslyset opp på scenen. Det skal brukes til å tenne fakler på Torget.

– Som et symbol på håp om fred for alle mennesker i vår verden i dag, sier Kyseth.

Julegrantenninga starter klokken 17. Når alle faklene er tent, vil det gå tog til Nidarosdomen klokken 18 og lysmessen, som er valgfri å delta på.

– Dette tror vi blir fint for alle oppmøtte, og det er fint å eie håp om fred sammen i inngangen til advent. Vi skulle prøve det i fjor da hadde vi et minifakkeltog. I år så regner vi med det blir fullt og godt, kjempegod stemning og at det blir trygt og godt for alle barna, sier Kyseth.

Julegrantenninga skjer tradisjonen tro første søndag i advent. I år er det 28. november.