- Jeg var rusa på de samme tablettene jeg hentet. Det var ikke noe jeg hadde gjort uten, for å si det sånn. Da hadde jeg skjønt at det kom til å gå til helvete.

I sekken finner de over 5000 tabletter, som aldri når Trondheim for å selges videre.

Peder ønsker at hans historie skal hjelpe andre, enten folk i samme situasjon eller for å få flere til å forstå. Han er klar over at han kunne påført andre stor skade – selv mener han at nettopp MDMA har bidratt til å ødelegge mye i hans eget liv.

Han ønsker å bli rusfri, gjøre endringer i livet. Retten har også vurdert at han har gode muligheter for å etablere et rusfritt liv.

Derfor ble straffen satt til fengsel i to år og to måneder, men med en prøvetid på tre år. I denne perioden settes Peder på såkalt narkotikaprogram med domstolskontroll, et program som skal være rehabiliterende og kriminalitetsforebyggende.

Om Peder følger programmet og ikke begår nye lovbrudd i løpet av disse tre årene, slipper han fengsel.

Trd.by møter Peder to måneder etter at dommen falt. Han er nykter, testes ukentlig og får terapi. Men det er ikke enkelt. Noen få dager i forveien var Peder i begravelse til en av sine nærmeste.

- Jeg har mista mange jeg var glad i, flere nære venner. Det blir en motivasjon for å komme seg ut av dette selv, sier Peder.

- Jeg skal være en del av statistikken som får det til. Å bli rusfri. Nå må jeg lære meg å takle livet, problemer jeg har hatt hele livet, uten rusmidler. Det er vanskelig.

Peder mener det er underliggende ting som er det store problemet for veldig mange, ikke rusen i seg selv. Han håper og tror at det er lettere å plukke opp om noen sliter psykisk i dag, enn det var før.

- En rusreform er viktig for å få en bedring på rusproblematikken.