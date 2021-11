Den største handledagen i verden er kommet til Norge – dette må du passe på

«Singels' day», som blir omtalt som en uoffisiell kinesisk høytid, faller på 11. november.

Datoen, som var ment å feire single, ble valgt fordi tallet 11 symboliserer to single som finner hverandre på denne dagen – men tydeligvis på kjøpesenteret.

For «Single’s day» er fra sin spede start en gang på 90-tallet blitt den største handledagen i verden, ifølge Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Så mye skal vi nordmenn bruke på julehandelen i år Vi skal bruke like over 12.000 kroner hver på årets julehandel, anslår Virke. Det er litt mindre enn fjorårets julehandel.

– Samme som vi ser med «Black friday»

Og noen har kanskje også sett e-poster som reklamerer om «Singles' Week» også?

– «Singles' Week» er den uken der Singles' Day er. Denne utvidelsen er den samme som vi ser med «Black Friday» og som har utviklet seg til det som kalles «Black Week», sier Iversen til Trd.by.

Han ber alle om å være bevisste på sitt eget forbruk.

– Vi håper at forbrukerne ikke gjør unødvendige kjøp kun fordi det er tilbud. Hvis det er noe du faktisk trenger, så er det smart å vente til handledager som Singles' Day eller Black Friday. Du må likevel være oppmerksom på markedsføringen og da særlig prisen, sier Iversen.

En av ti unge er blitt lurt til å kjøpe noe på nett Minst én av ti unge oppgir å ha blitt lurt til å kjøpe noe på internett, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse.

Torsdag vil trolig e-postinnboksen fylles med Singles' Day-kampanjer – om du har godtatt at butikkene kan sende deg reklame, selvsagt.

Slik så innboksen til Trd.by-journalisten ut fjor, da handledagen i det stille allerede var blitt en greie for nettbutikkene:

Vær obs på feilmerkinger

Iversen råder folk til å sjekke på nett for å forsikre seg om at tilbudet faktisk er et godt tilbud.

– Planlegg eventuelle fysiske eller digitale handlerunder slik at du unngår å gjøre unødvendige impulskjøp, sier han.

Vær også obs på feilmerkinger.

En undersøkelse gjort av det europeiske nettverket av forbrukermyndigheter viste at over 40 prosent av markedsføringen med miljøpåstander enten var overdrevet, feilaktig eller villedende.

– Forbrukerne må derfor ikke stole blindt på grønn markedsføring, heller ikke når det er Singles' Day, sier Iversen.

– Merk at byttereglene i de fysiske butikk kan være forskjellige når det er Singles' Day. Ved netthandel så har du likevel i utgangspunktet angrerett i 14 dager, selv om det er salg., sier han.