I Trondheim har Bjørn (25) og Anders (22) startet opp strømselskap «i protest»

I Digs-lokalene like ved Folkebiblioteket i Trondheim står to karer som har som uttalt mål å velte om på hele strømbransjen.

NTNU-studentene Bjørn Spieler (25) og Anders Rodem (22) har startet strømselskapet Motkraft.

– Vi er et selskap som er startet i protest. Det er «taglinen» vår også. Selskapet vårt er en slags protest til strømbransjen, sier Rodem.

De har registrert seg som en ideell organisasjon og i frivillighetsregisteret. De selger seg selv som den eneste som driver «non-profit» i bransjen.

De skal ikke tjene penger på vanlige folk, hevder de.

– Strømprisene er like for alle

Motkraft lanserte i begynnelsen av oktober. VG og NRK har omtalt dem. Og etter en knapp måned har veksten vært over all forventning, sier Spieler.

– Vi hadde lagd grafer og tenkt at hvis det går bra, kan vi vokse så og så fort, men nå ligger vi på det dobbelte. Vi har rundet 13 000 kunder, sier Rodem.

Spieler og Rodem er fra henholdsvis Nesodden og Lillestrøm. Det er to frittalende østlendinger som langer ut mot bransjen de nå har gått inn i.

– Vi gjorde en liten undersøkelse av strømbransjen da vi startet opp, og det vi så, var helt sjokkerende. Vi mener de lurer folk. Det er blitt helt umulig for forbruker å sammenligne avtalene på egen hånd, mener Rodem.

Les hva Energi Norge svarer om kritikken på vegne av strømbransjen lenger ned i saken.

Det var etter et «Debatten»-program på NRK om strømprisene i mars i år at ideen ble født.

– Det var den oppdagelsen at strømprisene er like for alle. At alle strømselskapene har samme innkjøpspris. Det som skiller dem er hva de tar betalt, sier Spieler.

– De lyver mer og hardere hver dag

De har bakgrunn fra maskin- og dataingeniørstudier, som for øyeblikket er satt på pause. Seks måneder gikk fra idé til lansering.

– Nå skal ikke strømselskapene få lov til å tjene penger lenger. De sitter på milliarder i overskudd hvert år. De tjener sinnssyke penger på det, og strømmen er lik i stikkontakten uansett hvilket strømselskap du har. Når du nesten må ha strøm for å overleve, da synes vi ikke at folk skal sitte å tjene de summene på det, sier Spieler.

De forteller at markedet har lagt merke til dem.

– Det skjelver litt i strømselskapssjefenes bukser. Det var ingen som så det helt komme. Det var nok ingen som trodde at vi skulle vokse så fort, sier Rodem.

– Disse «win back»-teamene som skal hanke tilbake kundene sine, blir styggere for hver dag som går, og lyver mer og hardere hver dag. Det er overraskende hvor slue de er, mener han.

Mener Motkraft forenkler

Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge er forelagt kritikken til bransjen fra de unge gründerne.

Energi Norge organiserer rundt 330 bedrifter i fornybarnæringen, deriblant strømleverandører.

Han sier at de ønsker alle utfordrere velkommen.

– Det er med på å skjerpe resten av bransjen. Så skulle vi nok ønske at Motkraft valgte en annen PR-strategi enn å kritisere de andre aktørene – det bidrar jo bare til å svekke tilliten til det markedet de selv ønsker å være en del av, skriver han i en e-post.

Øverås sier det er mange ulike avtaler å velge mellom, fra mer enkle avtaler til avtaler med fastpris. I tillegg skriver han at mange tilbyr fordelsprogrammer med rabatter og ulike tilleggsprodukter.

– Vi synes med andre ord at Motkraft forenkler bildet litt, med tanke på at ulike kunder har ulike behov og ønsker, skriver Øverås og viser også til at flere selskaper tilbyr like rimelige avtaler som Motkraft.

– Det er bare å sjekke på de ulike prisportalene – noe alle kunder bør gjøre med jevne mellomrom, skriver han.

Trd.by har sjekket Forbrukerrådets oversikt for Trondheim kommune, som er å se på Strømpris.no. Der er Motkraft listet som den 14. billigste avtalen akkurat nå.

Alle de 13 avtalene over dem – og stort sett alle under – oppgir en prisgaranti på 12 måneder. Motkraft oppgir 1000 måneder.

Inspirert av Vipps

Men hvordan skal Motkraft tjene penger?

Pengene skal tjenes i bedriftsmarkedet gjennom et eget utskilt selskap, forteller gründerne. Inspirasjonen er Vipps.

– Hvis du vippser en kompis, betaler du ingenting for det. Hvis du bruker Vipps i en butikk, må butikken betale en liten sum, sier Rodem.

– Folk kan tenke at dere er akkurat som alle andre. Hvorfor skal man tro på dere?

– Vi har en rekke bevis. Vi har bundet oss skikkelig til masta. Det er både at vi er en ideell organisasjon og er registrert i frivillighetsregisteret – i tillegg til ytterlige avtalevilkår som vi har lagd. Vi sier at vi ikke kan sette opp prisen på 83 år, og vi skal aldri sette opp prisen. Den kommer bare til å gå ned når driftskostnadene våre går ned, hevder Spieler.

Både han og Rodem har familie fra Trøndelag og Trondheim. Per i dag har de tre pulter i et trangt, lite kontorrom i Digs-bygget. De antar at de må ha et større kontor etter hvert.

Men østlendingene vet ikke om det blir trondhjemmere av dem.

– Vi får se. Vi må pendle til Oslo hele tiden, men nå blir vi her inntil videre. Og så får vi bare ta et steg av gangen, sier Spieler og smiler.