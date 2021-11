Her åpner donutsjappa i Trondheim: – Midt i blinken

– Vi hadde regnet med at Benny's ville bli populært, men den enorme responsen og at konseptet tok av så fort, så vi ikke komme, sier Raad Kawa, innehaver av Benny's Donuts.

De var første rene donutsjappe i byen da de åpnet på Heimdal i 2020.

Nå åpner Benny's Donuts to nye utsalg.

Samtidig har både Poppin Donuts og D'Kings Donuts meldt seg på i konkurransen om donutsultne trondhjemmere.

– Er det plass til så mange donutplasser i Trondheim?

– Benny's Donuts har skapt en ny trend for donut i Trondheim og Norge, flere har fått øynene opp for donuter etter oss. Det er naturlig at flere kaster seg på trenden, men kun de som jobber hardt og har en lidenskap, klarer seg til slutt, sier Kawa.

Hege kaster seg inn i donutkrigen i Trondheim: – Våre blir større Tidligere håndballproff liker konkurranse og håper å kunne åpne flere donutsjapper i Trondheim og resten av landet allerede innen jul.

Åpner i november og desember

Det første av de to nye Benny's-lokalene, åpner fredag 12. november på Torgkvartalet i Stjørdal. Den siste på Sorgenfri i Trondheim.

– Går alt etter planen, så åpner vi den nye Benny's på Sorgenfri 3. desember, sier Kawa.

Når Trd.by får en sniktitt på det nye lokalet på Sorgenfri, tar daglig leder for Heimdal-butikken, Iliriana Ganiu, seg av å bli avbildet.

– Han er litt kamerasky, sier hun og ler et øyeblikk sjefen er borte.

I august flyttet Benny's inn i nye lokaler på Heimdal. Lokalene i Stjørdal og på Sorgenfri blir begge større og vil også få sitteplasser inne.

Da kundene forsvant under pandemien, fikk skomakeren en fiks idé For i tillegg til å reparere sko, mobiltelefoner og kopiere nøkler, har han begynt å selge en stadig mer populær søtbakst, faktisk.

På Sorgenfri utvider de i tillegg konseptet med blant annet cookies og drikkevarer.

– Benny’s Sorgenfri blir litt versjon 2.0. Der etablerer vi «Benny’s Donut & Coffee» med sitteplasser og mye mer utvalg, sier Kawa.

Til Midtbyen?

– Vi tenkte at Sorgenfri er midt i blinken med tanke på plassering og arealet. Det blir litt mer kafé, sier han og forteller at de gjennom Wolt nå kan levere helt til Lade.

På 25 kvadrat kan Bright selge over 2000 donuts om dagen i Trondheim - Det har tatt helt av, og det synes vi selvfølgelig er fantastisk. Det er ofte vi er utsolgt på slutten av dagen, sier Bright Sarpong.

Men fortsatt er det ingen rene donutsjapper i Midtbyen. Poppin donuts har varslet at de jobber med lokaler i byen. Det samme har D'Kings Donuts, ifølge Nidaros.

Kawa sier dette om Benny's vil komme til sentrum snart:

– Vi har planer for Midtbyen i sikte. Det er stor etterspørsel fra våre kunder, men vi ønsker å konsentrere oss om de butikkene som vi skal åpne i løpet av disse to månedene som kommer, sier han og hinter om et helt nytt samarbeid:

– Vårt neste samarbeid er en overraskelse, men vi kan si til Benny's-elskere at vi kommer til Midtbyen snart, sier Kawa.