Etter 29 år utvider utestedet i Midtbyen: – For fem millioner siden var dette et pilatesstudio

Arbeidet startet allerede for ett år siden, men nedstengninger utsatte planene til Krambua og daglig leder Thomas Haug til høsten i år.

Da Trd.by var på besøk denne uken, ble det jobbet iherdig med å få lokalet klart.

I det nye lokalet, som ligger vegg-i-vegg med det gamle, introduserer 29 år gamle Krambua sitt nye konsept.

– Det blir en ny greie. Her er det ingen bardisk sånn som alle er vant til. Vi skal servere gjestene ved bordet, og det skal være god stemning, sier Haug om det som ellers ser ut som Krambua, men før var noe helt annet.

– For fem millioner siden var dette et pilatesstudio, sier han og peker rundt forbi lysledninger som ennå ligger på bakken.

– Vi er ikke noen gourmetplass

Det nye lokalet kommer godt med. Allerede er julebordbestillingene på høyde med 2019-året, forteller Haug. Her blir det plass til 50 personer, og det kan bli leid som et privat selskapslokale.

Vinskapet er fylt, blant annet med viner som de har på Michelin-restauranten Maaemo i Oslo – og cognac til 25 000 kroner, bare for artig, sier Haug.

Menyen er hva du måtte ønske, sier han – eller av det som allerede finnes på menyen i nabolokalet.

– Hva som helst. Vi er ikke noen gourmetplass, men vi har et veldig bra kjøkken. Det er det vi satser på; god mat og gode viner – og folkelig, rett og slett, sier Haug.

Samboerparet i Trondheim vil selge drikken som aldri slo an Seltzeren tar markedsandeler i USA, men i Norge skjøt det aldri fart. Det vil et trondheimspar gjøre noe med.

– Hvem er gjestene deres?

– Det er et snitt av alle i Norge. Det er vanlige mannen i gata, fra alderen 22 til 75. Det er det som er herlig. Da jeg tok over for fire år siden hadde vi bare gjester fra Olavshallen. Mitt mål var å få Trondheim oftere på Krambua på hverdagene. I pandemiåret i fjor gikk vi bare ned én million i omsetning, 80 000 i måneden. Det er ingenting, sier han stolt.

Sovet dårlig

Den nye delen av Krambua åpner torsdag 4. november. Haug sier han er veldig spent.

– Jeg har sovet dårlig de siste par ukene. Tidlig på jobb hver morgen, nesten før arbeiderne; Har de det de trenger? Skjønner de hva vi tenker? Har de husket på alt? Vi har en byggeleder, men han er ikke her til alle døgnets tider. Det er jeg, sier Haug.

Mandag var det såkalt «preåpning». Haug hadde invitert arbeidere og tilfeldige han har møtt de siste ukene for å teste lokalet og kapasiteten. Da måtte lokalet være helt klart.

Hvordan gikk det? spør Trd.by på melding dagen etterpå.

– Superbra, de hadde lyst til å komme igjen *muskel-emoji*, svarer Haug.