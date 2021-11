Da Bente kom på treningssenteret i Trondheim i disse klærne, ble hun nektet å trene

Da Bente Strøm (30) skulle trene på Fresh Fitness Lade i forrige uke, ble hun fortalt at hun ikke kunne trene i klærne hun hadde på seg.

Det fikk Strøm til å reagere.

På sin åpne Instagram-konto la hun ut bilde av seg i klærne og skriver blant annet dette til sine over 13 000 følgere:

– Trenings-burka eller kjeledress neste, @freshfitnessnorge? Ett minutt etter at jeg ankom Fresh Lade i går, så kom en ansatt og sa at jeg ikke kunne trene der med antrekket jeg hadde på meg her, skriver Strøm under bildet som du kan se øverst i saken.

Strøm er fra Jøa utenfor Namsos, men har bodd i Trondheim de siste ti årene.

Føler seg urettferdig behandlet

Til Trd.by sier Strøm at hele opplevelsen var ubehagelig.

På seg forteller hun at hun hadde på seg en tights som var høy i livet og en collegegenser, som gikk over tightsen.

– Jeg spurte om hva som var galt, og så var det at hvis jeg skulle gjøre en øvelse der jeg måtte strekke hendene, kunne magen bli synlig, sier Strøm.

Da valgte Strøm å gå.

– I Fresh sine regler står det: «bruk rene treningsklær som dekker mage, bryst og rygg.» Det mener du at du gjorde?

– Ja, jeg gjorde det. Og jeg hadde ikke rukket å trene engang, jeg hadde ikke rukket å gjøre noen øvelser, sier Strøm.

– Det var veldig ubehagelig. Man får et inntrykk av at man ikke passer inn. I alle fall når du ser at andre får lov, sier Strøm og viser til en Instagram story, som hovedkontoen til treningssenteret hadde delt.

– De la ut en story dagen etterpå, hvor noen hadde på seg en magetopp. Det var greit, men meg i genser og tights var ikke greit. Det føles veldig urettferdig, sier Strøm, som har videresendt storyen til Trd.by:

Strøm forteller at hun har valgt å si opp medlemskapet sitt hos treningssenterkjeden.

Om videodelingen: – En glipp

Fresh Fitness har fått lese kritikken og sitatene til Strøm. De ønsker ikke å kommentere enkeltsaker om medlemmer eller ansatte i mediene.

Det svarer daglig leder, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen, på e-post. Han velger å svare generelt om klesreglene:

– Dette er en regel vi opplever at flertallet av våre medlemmer overholder og en regel som medlemmene våre også setter pris på, skriver Strøm-Håkonsen.

– Ettersom utfordrende bekledning kan øke terskelen for at andre medlemmer ønsker å besøke oss, har vi valgt å føre en streng linje på dette. Det skal være enkelt for medlemmene våre å forstå regelverket og enkelt for våre ansatte å håndheve det, skriver han.

Strøm-Håkonsen sier de går varsomt fram om regelbrudd gjelder bekledning.

– Medlemmer skal ikke bortvises ved en førstegangshendelse, men få beskjed om å gjøre nødvendige tilpasninger før neste besøk, skriver han.

Om deres egen videodeling på Instagram, sier han:

– I den grad vi ikke har etterfulgt reglene våre i disse kanalene er det fordi det har skjedd en intern glipp. Vi følger opp disse sakene internt slik at vi fremstår som konsekvente i etterlevelsen av regelverket vårt, skriver Strøm-Håkonsen i Fresh Fitness.