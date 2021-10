Aleksander (18) fra Trondheim håndplukket blant 13 000 i Norge

Aleksander Jystad (18) fra Trondheim er en av 22 håndplukkede ledertalenter som får skygge norske næringstopper.

Jystad er valgt ut blant 13 000 skoleelever og studenter som har deltatt i prosjektarbeid i regi av Ungt Entreprenørskap på skolene.

– Det er utrolig stort og artig. Jeg har lagt inn mye tid i å utvikle meg som leder. Jeg vet hardt arbeid lønner seg, og det har belønnet seg i at jeg får lov til å være med på dette, sier Jystad til Trd.by.

«Leder for en dag» er et årlig initiativ fra Ungt Entreprenørskap.

– Blir en opplevelse for livet

– Vi ønsker å gi elever og studenter en tygg arena for trening og læring før de skal ut i det virkelige arbeidslivet. Gjennom «Leder for en dag» får de god veiledning, verdifull ledertrening og et viktig nettverk på veien videre, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge til eget nettsted.

18-åringen går entreprenørskapslinjen på Thora Storm VGS, som på Facebook-siden sin skriver:

«Vi er kjempestolt over at Aleksander skal representere Entreprenørskapslinja og Thora Storm på dette arrangementet.»

2. november får Jystad fotfølge Kahoot-toppsjefen Eilert Hanoa gjennom en vanlig arbeidsdag i Oslo.

Kahoot er et norsk selskap som er verdsatt til rundt 17 milliarder kroner og opererer i over 200 land.

– Hvordan blir det?

– Det tror jeg blir veldig lærerikt. Jeg tror det er masse å lære. Alt som beslutninger og generelt hvordan en dag til en toppleder er, bare en helt vanlig dag, sier Jystad.

– Hva håper du å få ut av dette?

– Åh, det er godt spørsmål. Jeg synes Kahoot er veldig spennende. Å få lære hva det er han gjør som gjør at han får det til, tror jeg blir enn opplevelse for livet. Jeg tror jeg aldri kommer til å glemme dette. Jeg gleder meg, sier han.

Jobber får å kunne bli akkurat det han vil

Allerede driver 18-åringen sitt eget selskap. Det heter Solarseek AS og har som mål å utvikle solcellepersienner. Det ble startet som en ungdomsberdrift på Entreprenørlinja, men er nå blitt et ordentlig aksjeselskap (AS).

– Nå utvikler vi selve solcellene som skal være persienner, og så driver vi og lander avtaler og henter inn kapital, sier den unge daglige lederen, som altså fortsatt går på videregående.

Dette er heller ikke første gang han har utmerket seg i opplegg fra Ungt Entreprenørskap.

– Jeg deltatt på deres fylkes- og norgesmesterskap i ungdomsbedrift, hvor vi vant beste ungdomsbedrift i Trøndelag fylke 2021 og Norges beste skrevne forretningsplan, sier han.

– Hva er framtidsplanene dine?

– Oi-oi-oi, jeg ønsker å drive en egen bedrift. Jeg synes det jeg gjør i dag er veldig artig, sier Jystad, som ser for seg å utdanne seg til noe innen jus eller finans.

– Jeg jobber så hardt på skolen som jeg bare kan, slik at jeg kan velge å bli akkurat det jeg ønsker å bli, sier han.