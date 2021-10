Nye uttalelser: Slik vil han endre Facebook for å fenge de unge

Zuckerbergs uttalelser kommer fra en investorpresentasjon denne uken, hvor selskapet redegjorde for selskapets inntekter i tredje kvartal.

Facebook hadde et overskudd på drøyt 75 milliarder kroner i tredje kvartal. Samtidig er både selskapet og sjef Mark Zuckerberg i hardt vær.

Nå sier Zuckerberg at selskapet skal justere hvordan de jobber fremover, for å gjøre de unge brukerne til sin topprioritet, noe Tek.no også har omtalt.

Endring som vil ta årevis

Under de nevnte presentasjonen sa Facebook-sjefen at de må gjøre mer for å vinne kampen om brukerne mellom 18 og 29 år, selv om det går på bekostning av eldre brukere. Disse endringene vil ikke ta måneder, men år.

Facebook sin Tiktok-utfordrer Reels vil spille en viktig rolle her:

– Vi regner med å gjøre betydelige endringer på Instagram og Facebook de neste årene for å fortsette å bevege oss mer mot videoinnhold, og gjøre Reels en mer sentral del av opplevelsen, sa Zuckerberg.

Anklagene tårner seg opp

Facebook har mildt sagt vært i hardt vær den senere tiden.

Tusenvis av sider med interne dokumenter, som en tidligere Facebook-ansatt har gitt til Kongressen i USA, avdekker et selskap som har mistet kontroll over produktet, og der det er liten eller ingen vilje til å rette opp i skader som de vet at de forårsaker.

Facebook understreker til stadighet sine gode intensjoner, men dokumentene viser at ledelsen i selskapet lukker øynene for problemer som blir påvist av ansatte og andre.

«Kjedelig, villedende og negativt»

Selskapet mister særlig oppslutning blant tenåringer og unge og ser ikke ut til å ha noen strategi for å vinne denne viktige brukergruppen tilbake, går det fram av interne dokumenter.

Unge ser på Facebook som «et utdatert nettverk» med «irrelevant innhold», heter det i et internt dokument datert november 2020. «Kjedelig, villedende og negativt» er ordene som brukes av mange unge, heter det videre.

Undersøkelser viser at gjennomsnittsalderen blant Facebook-brukerne øker, og at den øker raskere enn i befolkningen for øvrig. Antallet brukere synker, og det vil i neste omgang ramme annonseinntektene.

Facebook hevder fortsatt å ha mange unge brukere, men innrømmer «tøff konkurranse» fra Tiktok, Snapchat og andre nettverk.