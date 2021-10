Hos Jørgen ble strømmen kuttet opptil sju timer hver natt: – Vi blir oppgitte og frustrerte

Det pågår flere lengre bygg- og vedlikeholdsprosjekter i de gamle studentboligene ved Moholt studentby. Innmat og vinduer er blant det som blir rehabilitert.

Nå er flere studenter svært oppgitte over Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) etter plutselige kutt av strømmen på kveld- og nattestid.

Under dusken omtalte saken først. 390 hybler ble berørt, oppgir Sit til Trd.by.

I den lukkede Facebook-gruppen Moholt student village, som Sit administrerer, lufter flere frustrasjonen sin i innlegg og kommentarfelt.

En av dem er beboer og medisinstudent Jørgen Wulfsberg (22) fra Oslo:

– Blir ingen bedring

Mandag til torsdag i forrige uke var strømmen borte i mellom fem til sju timer, ifølge Wulfsberg, som hevder det ikke er første gangen noe sånt som dette skjer.

– Det er jo noe som skjer gang på gang. Sit beklager at vi ikke blir informert, men så blir det ingen bedring. Det samme skjer igjen kanskje en måned eller uke etterpå. De tar det ikke til seg, sier han til Trd.by.

Sit var kjent med at strømmen skulle kobles ut. Årsaken til strømutkoblingene var skifte av kabelskap.

Men først dagen etter første utkobling kom varselet fra Samskipnaden:

– Mange studenter sitter ofte og jobber sent på kvelden. De har kanskje innleveringer som skal inn til midnatt, eller så står man kanskje og lager mat, som dermed må kastes eller ikke kan lages, sier 22-åringen fra Oslo.

– Vi får ikke planlagt hverdagen vår på en god måte når vi ikke vet om vi har strøm på kvelden eller ikke, sier han.

– Man blir oppgitt og frustrert

Tidligere har de også opplevd at vannet plutselig har forsvunnet, sier Wulfsberg.

– Vi blir oppgitte og frustrerte. Det er mye som skjer i studentbyen på grunn av oppussing. Da vil vi gjerne ha beskjed på forhånd når de kobler ut vannet vårt, strømmen eller driver med gravearbeid på nattestid. Det har de vært flinke til tidligere, men i det siste har det vært en tendens til at vi ikke blir informert på forhånd, sier han.

En annen som er svært kritisk, er Nikoo Mohajermoghari (26) fra Teheran i Iran. Hun er internasjonal student, i likhet med mange av beboerne i studentbyen på Moholt.

I fjor valgte hun å flytte derfra etter ett år. 26-åringen sier hun til slutt fikk nok av bygningsstøyen fra tidlig morgen til sen kveld.

Mohajermoghari har fått med seg reaksjonene etter strømutkoblingene i forrige uke.

– Jeg ble opprørt da jeg så Facebook-postene om det. Herregud, hvordan kan det skje? spør Mohajermoghari.

Sit legger seg flat

Det kan boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås ved Sit Boligadministrasjon svare på.

Hun sier de legger seg flate for ikke å ha varslet om den planlagte strømutkoblingen.

– Vi hadde planlagt det godt. Vi la det til høstferie, til kveld og natt, for å gjøre minst mulig skade for studentene, og så sviktet det i det leddet som skulle sende ut informasjon, sier hun.

– Det er synd, det er en svikt fra oss. Jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage det, sier Aspås.

Aspås er ikke kjent med at unnlatt varsling er noe som er skjedd før, men sier det kan skje uforutsette hendelser i sammenheng med arbeidet.

– Alt som vi er kjent med, ønsker vi å få informert om, men i dette området på Moholt studentby foregår det for tiden et stort oppgraderingsprosjekt, så det kan forekomme uforutsette hendelser. Nettopp derfor har vi informert om at det vil være ulemper ved å bo her, og derfor har vi også en redusert husleie for de som er berørt, sier Aspås.

– Beboerne vet det er ulemper ved å bo her

Om når byggearbeidet starter og slutter, svarer hun at de følger regelverket, og at den reduserte husleia skal kompensere for ulempene det medfører.

– Alle beboerne som bor her, vet at det er ulemper ved å bo her nå. Vi vet at noen kan grave over en internettledning, at strømmen blir borte i korte perioder, eller det kan oppstå en vannutkobling, sier hun.

– Det er de kjent med, og det har de fått kompensasjon for i form av redusert husleie, sier Aspås.