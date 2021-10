Det så mørkt ut for Wenche (21) og turgruppa hennes, så fikk de ideen om panteflaskene

Elias Bennerhag Skiphamn (18) fra Aure, Andreas Roland (19) fra Bærum, Marie Westermoen Anglevik (19) fra Bømlo og Wenche Bugten Aune (21) fra Sørfjorden i Fosen ble virkelig kastet ut i det.

De er alle elever ved Bakketun folkehøyskole i Verdal, og går reise- og friluftslivlinja «Challenge Explore».

Uten noen oppsparte midler fikk de søndag 26. september, med kun én dags forvarsel, beskjed om å reise lengst mulig. Allerede mandag måtte de være på tur, og de fikk ikke lov til å komme tilbake før neste søndag igjen.

Reisen er en årlig utfordring som Bakketun-elevene får, hvor oppgaven er å reise til et mål med midler de får tak i underveis.

De valgte seg ut Nordkapp som mål, men tvilen begynte å melde seg allerede første dagen, forteller Bugten Aune.

– Vi forsøkte å få sponsormidler i Verdal sentrum. Koren optikk var de eneste som vi fikk spons fra. Da virket det helt umulig, sier hun.

Visste ingenting

Bugten Aune sier de aldri visste om planen kom til å gå – eller om de skulle komme i mål.

– Vi visste ingenting. Vi hadde ikke penger, og vi hadde ikke mat, sier hun.

Men så kom de på at de kunne spørre om pant. Da fikk de samlet inn akkurat nok til togbilletter til Fauske, som ligger en times kjøretur utenfor Bodø, forteller Bugten Aune.

– Den første dagen var den verste dagen. Fordi det virket ikke som vi skulle komme oss noen plass. Vi måtte bare håpe og tro at vi klarte det og ta én dag av gangen, sier fosningen.

Så løsnet det.

Bugten Aune sier de aldri hadde trodd at det skulle gå som det gikk. De hadde ikke greid det om det ikke var for alle de gratis bussbillettene og maten de fikk, sier hun.

– Vi tok en ferge som heter Torghatten, hvor vi forklarte damen om bord om oppgaven og viste frem et dokumentasjonsark som vi hadde. Da fortalte hun at hun selv hadde vært med på det samme og at vi skulle få alt vi ønsket, gratis, sier Bugten Aune.

– Det var veldig overraskende og fint å møte på så mange ukjente folk som faktisk ville hjelpe oss, sier hun, og nevner blant annet gratis hotellovernatting i Alta og gratis tur med Hurtigruten.

– Virket ikke som vi skulle klare det

Elevene var blant annet innom Narvik og Tromsø på vei oppover.

– Det virket ikke som vi skulle klare å kommes oss til Nordkapp. Men så klarte vi det, sier Bugten Aune.

Et av de fineste øyeblikkene var likevel ikke på Nordkapp. Det skjedde i Tromsø på veien hjem igjen.

– Da tok vi fjellheisen, som vi også fikk gratis. Det var på kvelden, og vi kunne se hele Tromsø og alle lysene. Vi hadde klart Nordkapp, vi hadde en plass å sove og vi fikk god mat. Vi slappet av og nøyt det. Det var en veldig fin stund for oss alle sammen, sier 21-åringen.

Søndag morgen kom de seg til slutt hjem til Verdal. Da måtte de vente til klokken tre med å returnere til folkehøyskolen. Slik var reglene.

Utfordringen om å reise på budsjett blir gitt hvert år til elevene på «Challenge Explore»-linja, og de får aldri vite når den kommer, forteller Bugten Aune.

– Det var veldig stressende, slitsomt, men også veldig spennende. Vi måtte bare spre glede og energi oss fire imellom. Og ja, det gikk jo fint, sier hun.