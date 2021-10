Kenneth kom seg så vidt gjennom videregående. Som 23-åring ble han butikksjef

Det sier Kenneth Bjærum (31), ukens jobbtalent. Han er født og oppvokst her i Trondheim, nærmere bestemt Heimdal.

Vi har rett og slett fått tips om at han er kjent for å være en god sjef!

Slik svarer Kenneth på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

– Jeg jobber i dag på Kiwi Dalgård, der har jeg stillingen som butikksjef.

Hvilken utdanning har du?

– Jeg har vel egentlig ikke noe spesiell utdanning, jeg kom meg så vidt det var gjennom videregående. Jeg har egentlig aldri vært spesielt skoleflink. Jeg hadde planer om å starte på universitet, men det ble med tanken. Det var mye mer givende å jobbe og tjene penger.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

– Jeg fant ut i ganske ung alder at butikk var noe jeg trivdes med, og over tid vokste ideen på meg at jeg ville sette meg mål om å få min egen butikk. Jeg har gått gradene i systemet og jobbet målrettet om å få min egen butikk, og i en alder av 23 fikk jeg min første butikksjef-jobb i Kiwi, da på Kiwi Tiller.

– Jobben som jeg har i dag på Kiwi Dalgård fikk jeg fordi min sjef mente at jeg var rett person for butikken og jeg var selv veldig klar for nye utfordringer.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag?

– Korona kom som et lyn fra klar himmel og plutselig var det masse hensyn man måtte ta, forholdsregler man skulle følge og usikkerhet om framtiden. Omsetningen nær doblet seg over natten og mengden jobb ble jo det samme.

– Det har for meg vært en hektisk og utfordrende tid, men samtidig en periode hvor samholdet og moralen hos de ansatte i butikken aldri har vært bedre.

Hvordan valgte du denne bransjen?

– Det var nok litt tilfeldig at jeg startet i dagligvarehandel, for da var jeg veldig ung. Men jeg er veldig glad for at jeg fortsatte og fortsatt er i bransjen. Jeg ser nå at dette er en bransje med mange muligheter for utvikling både personlig og karrieremessig, samtidig er det en veldig trygg bransje å jobbe i.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

– Min aller første jobb var som «flaskegutt» på det som en gang var Ica, da var jeg vel 14 år tror jeg. Jeg jobbet etter skoletid og i helgene stort sett. Planen var egentlig bare å jobbe lenge nok så jeg kunne kjøpe meg en datamaskin husker jeg, men jeg trivdes så utrolig godt og bare fortsatte. Lite visste jeg den gang at det skulle bli inngangsbilletten til min framtidige karriere.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

– Haha! Med over 16 år i bransjen har det vært en god del tabber opp gjennom tiden. Alt ifra å feilbestille en palle med ferske reker til å velte ned en stor eksponering med olivenolje på glass.

– Men en episode jeg husker godt var da jeg første gang fikk ansvaret for å bestille fryste brød til å steke opp. I mitt hode bestilte jeg 100 stk. brød, men det var jo 100 esker med 50 brød per eske. Ikke mitt største øyeblikk akkurat det, heldigvis ordnet det seg på sett og vis.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

– Det som motiverer meg mest er å jobbe med utvikling av mennesker, det er også det som gjør at jeg har holdt meg til denne bransjen i snart 17 år. Det er veldig mange som får sin første jobb i denne bransjen og som har kjempepotensial for å gjøre det veldig bra. Da er det viktig for meg å legge til rette slik at man kan få utvikle seg i gradene og kjenne på mestringsfølelsen.

– Vi har et kjempebra samarbeid med Nav jeg er veldig stolt av. Det handler om få unge mennesker som kanskje har havnet utenfor skole eller andre ting som gjør det vanskelig å få seg jobb, i jobb. Dette er mennesker som virkelig gir 100 prosent fordi noen har troen på at de skal lykkes. Det motiverer meg veldig å vite at jeg bidrar slik at flere kan få muligheten til å lykkes.

- Jeg har fått kjempedyktige kolleger som et resultat av samarbeidet med Nav, og mange av disse har tatt stegene opp i gradene. De fleste som jobber fulltid hos oss i dag kom veien inn via Nav. Det motiverer meg veldig at jeg har en arbeidsgiver i Kivi som tar samfunnsansvar på alvor.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

– Det må være at vi gikk til topps i Kiwi sin kåring av beste Kiwi-butikk i Midt-Norge 2021. Dette er en pris som henger høyt og som mange gjerne vil vinne, av totalt 34 Kiwi-butikker i regionen var det altså vi som stakk av med denne seieren. Dette er for meg en bekreftelse på at jeg har de beste kollegaene og at vi lykkes med det vi driver på med.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

– Slik som jobbmarkedet er i dag er det veldig vanskelig for unge å klare å sikre seg jobb, det er veldig mange om beinet på de jobbene som kommer ut. Og uten jobb er det vanskelig å bygge arbeidserfaring for veien videre også. Det er etter min mening den største utfordringen med å være ung i dagens arbeidsmarked.

– Hvis man først er så heldig og får seg jobb som ung, er det viktig å få med seg så mye erfaring som mulig på veien videre. Fordelen er veldig ofte at unge mennesker er veldig motivert og fleksibel, da spesielt med tanke på arbeidssted og tidspunkt.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

– Mitt beste tips må være; Sett deg klare mål for hva du vil oppnå og kartlegg det som må til for å nå målet. Mange jeg møter på min ferd i arbeidslivet mangler ambisjon og tanker om hva de vil oppnå. Det spiller ingen rolle hvor ambisiøst høyt målet er så lenge motivasjonen er på plass for å lykkes. Det er jeg selv et godt eksempel på.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Det er et veldig godt spørsmål, jeg trives veldig godt med det jeg driver med nå. Men om jeg skulle gjette ville jeg sagt at jeg driver med utvikling av mennesker i en eller annen form som leder.