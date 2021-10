Her er vi flest fornøyde med egen latter: – Det er litt gøy da, at den er litt rar

«En god latter forlenger livet», heter det. Og det finnes forskning som antyder nettopp det.

Det vites ikke om dette også gjelder om du har en latter du synes selv høres god ut.

Men om det var tilfelle, ville trøndere levd lengst i landet.

Norstat har nemlig nylig spurt det norske folk om de er fornøyd med egen latter.

Resultatet er delt inn etter landsdelene:

Så mange er fornøyde med egen latter Nord-Norge: 57 prosent

Midt-Norge- 74 prosent

Vestlandet: 66 prosent

Østlandet: 67 prosent

Sørlandet: 67 prosent

Oslo: 69 prosent

Kilde: Norstat

Prosentene er andelen som er fornøyde. Den største andelen finner vi i Midt-Norge. Om lag tre av fire er fornøyde.

– Beste latteren som finnes

I Nordre gate tok Trd.by tempen på lattertilfredsheten blant tilfeldige forbipasserende, og spurte som Norstat:

– Er du fornøyd med egen latter?

– Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det. Sikkert ikke. Jeg er ikke så glad i stemmen min når jeg hører tilbake på den. Jeg sier nei, jeg, svarer førstemann ut, Johsua Cox (20) fra Trondheim.

Okei, en av en er ikke så fornøyd. Vi prøver to til.

–Egen latter? Ja, vesst faen e æ fornøgd med den. Det er beste latteren som finnes, svarer Hege Lein (49) kjapt.

Hun traver nedover Nordre gate sammen med kollega Martine Homnes (28), som også svarer ja på spørsmålet.

– Gøy at den er litt rar

67 prosent av Trd.bys respondenter er fornøyde. Tallet nærmer seg Norstat-undersøkelsen.

Vi stopper venninne Maria Volden (17) og Frida Skreien (17), som svarer:

– Ikke så mye. Jeg synes den er litt irriterende. Jeg vet ikke, jeg føler den er irriterende for andre, sier Volden før Skreien svarer:

– Jeg er litt usikker. Jeg tenker ikke så mye over det.

Ai, et skudd for baugen for Norstat. Trd.bys utvalg viser at…

– Men så er det litt gøy da, at den er litt rar, sier Volden plutselig.

Vent litt.

– … så litt fornøyd da?

– Litt fornøyd. På en skala fra en til ti; sju, kanskje? sier Volden mens Skreien svarer bekreftende.

Ikke overrasket

Til slutt svarer altså fire av fem spurte i Nordre at de er fornøyd med egen latter – litt fornøyd, i alle fall.

Skreien er fra Bærum på Østlandet, hvor 67 prosent svarer det samme. Dermed er Trd.by ellers ganske på bølgelengde med Norstat, med tre av fire fornøyde fra Midt-Norge.

– Blir dere overrasket over at folk fra Midt-Norge er mest fornøyd med egen latter?

–Jeg er egentlig ikke så overrasket. Jeg føler at vi har veldig mye selvironi, sier Volden.

– Jeg liker humoren, det er litt selvironi, istemmer Skreien.